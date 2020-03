Adidas et EA lancent une semelle de football connectée

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Si vous aimez le football et la course à pied et que vous êtes un joueur de FIFA sur consoles, PC ou mobiles, le nouveau partenariat entre Adidas et Electronic Arts pourrait vous intéresser.



En effet, les deux mastodontes se sont alliés le temps d'un partenariat donnant naissance à la GMR, une semelle connectée qui se glisse dans n'importe quelle chaussure et qui permet de débloquer du contenu sur le célèbre jeu de football virtuel.



Une bien belle opportunité pour les sportifs tout comme ceux qui ont besoin d'une motivation pour aller courir.

adidas et EA créent la semelle connectée GMR

Pour ce faire, les deux mastodontes ont fait appel à la technologie Jacquard de Google, déjà présente dans certains vêtements connectés. Une fois la semelle en place dans votre chaussure, vos performances débloqueront des objets dans le jeu mobile, amélioreront la note de votre équipe et un classement sera à disposition pour se confronter à d'autres joueurs.



Le premier défi se nomme "Master Finisher" et demande aux joueurs de tirer 40 pénaltys en moins d'une semaine, pour gagner des crédits. La semelle GMR est disponible à 34,95 euros sur le site officiel et embarque une autonomie d'une semaine, avec port micro USB.



