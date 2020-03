Orange lancera la eSIM au Luxembourg le 30 mars

Alban Martin

La eSIM s'étend. Après la France ou la Belgique, Orange va lancer la carte virtuelle au Luxembourg. La date officielle est le 30 mars prochain.



Ainsi, les luxembourgeois équipés d'un iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11 ou iPhone 11 Pro pourront donc basculer leur abonnement sur la eSIM intégrée.

Communiqué officiel d'Orange

Orange Luxembourg prendra en charge les SIM intégrées (eSIM) : une première sur le marché luxembourgeois qui permettra d’offrir de toutes nouvelles expériences client, de parer les processus d’Orange Luxembourg pour le futur sur le marché des télécommunications et de faire de l’entreprise un opérateur totalement digital.

L’opérateur Orange Luxembourg mise donc beaucoup sur la SIM intégrée, l’eSIM. Pour lui, la nouvelle technologie est destinée à remplacer les cartes SIM traditionnelles en plastique. Une fois activée, elle fonctionne comme une carte SIM classique.



On rappellera que l’eSIM est une petite puce directement intégrée dans l’appareil, l'iPhone mais aussi les nouveaux Galaxy S20 et Pixel 3/4. On l'a trouve également dans l'iPad ou l'Apple Watch depuis des années.





Nouvelles utilisations et expériences client

Au-delà de la nouveauté en tant que telle, Corinne Lozé, Chief Executive Officer Orange Luxembourg, explique que cela permet de jongler entre plusieurs numéros, que ce soit pour le travail ou pour les voyages :

Avec l’eSIM, nous devenons un opérateur totalement numérique. Nous ouvrons la voie à de nouveaux usages, encore plus simples et digitaux. Les utilisateurs pourront, par exemple, ajouter facilement un nouveau profil eSIM et jongler entre des abonnements privés et professionnels.

L’eSIM simplifiera la vie des utilisateurs qui voyagent souvent, des expatriés et des touristes : ils pourront en effet facilement opter pour un abonnement local lorsqu’ils séjournent au Luxembourg.

Enfin, l’entreprise s’attend à ce que l’eSIM s’adjuge une part de marché plus importante que celle de la carte SIM conventionnelle sur le marché luxembourgeois d’ici 2025 et occupe presque 100 % du marché à l’horizon 2030.



