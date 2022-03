Orange collabore avec Samsung pour l'eSIM sur les Galaxy

Il y a eu la carte SIM, la micro SIM, la nano SIM et depuis peu l'eSIM qui propose une toute nouvelle expérience. L'avancée technologique prend le chemin d'une carte SIM virtuelle qui supprimera la carte physique que nous avons dans nos smartphones. Samsung semble se préparer à cette prochaine étape en concluant différents accords avec les opérateurs du monde entier.

Orange x Samsung

Comme vous avez pu le voir dans les récentes rumeurs autour des futurs iPhone, Apple prévoit la suppression totale de la carte SIM physique pour libérer de l'espace à l'intérieur de ses iPhone. Samsung aurait exactement le même objectif, proposer uniquement l'eSIM dans ses prochains Galaxy, toutefois, la firme sud-coréenne ne peut pas avancer toute seule sur ce terrain, l'entreprise a besoin de collaborer avec les opérateurs.



En France, Samsung s'est rapproché du premier opérateur mobile en termes de nombre d'abonnés et de couverture réseau : Orange.

Les deux entreprises ont annoncé aujourd'hui étendre "leur partenariat stratégique" avec de nouveaux avantages pour les consommateurs qui choisiront d'investir dans un Galaxy.

Samsung Galaxy S22

Grâce à ce rapprochement entre Samsung et Orange, les clients auront une intégration très poussée de l'environnement Orange sur les smartphones de la marque. L'intérêt du partenariat, c'est de permettre après l'activation de l'eSIM ou de la nano SIM un accès rapide et simplifié aux applications développées par l'opérateur, on pense notamment aux apps de suivi de consommation, pour regarder la télévision...

Orange et Samsung renforcent également leur collaboration pour offrir aux clients d’Orange une expérience connectée améliorée au travers des appareils Samsung Galaxy. Cette approche multi-appareils sera déployée dans les boutiques Orange et sur les canaux en ligne. Cela permettra de soutenir la stratégie multiservice d’Orange, en proposant une expérience mobile immersive et parfaitement fluide aux utilisateurs.

Les deux entreprises combineront leurs produits et technologies pour offrir une expérience d’activation numérique améliorée aux clients d’Orange grâce à l’intégration de l’environnement Orange sur les smartphones Samsung.

Le partenariat va aussi permettre à Orange et Samsung de généraliser progressivement le déploiement de l'eSIM, les deux entreprises ont compris que c'est l'évolution de demain et qu'il est important de collaborer maintenant pour ne pas prendre de retard sur ce sujet. Dans son communiqué, Orange parle de l'arrivée de l'eSIM sur une plus large gamme d'appareils Samsung.



Du côté de Samsung, on se dit ravi de se concentrer sur des partenariats stratégiques et innovants qui permettent d'avoir un impact positif dans le monde.