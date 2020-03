iCloud : Il hack 297 comptes et se retrouve en prison

Il y a 3 heures

William Teixeira

3

Sur internet chaque chose qu'on fait peut avoir de grave conséquence. Robert Field un anglais de 38 ans l'a compris un peu trop tard. L'homme a été arrêté par la police suite au piratage de 297 comptes iCloud. Pendant plusieurs mois, il a réussi à récupérer des tonnes de photos (parfois très intimes), mais aussi des informations et documents confidentiels.

La condamnation a été lourde

L'anglais avait soigneusement tout préparé. Pour trouver le mot de passe des comptes iCloud, il avait mis en place une technique pour deviner les mots de passe.

Tout s'est fait à partir des données personnelles des victimes, il avait sur le disque dur de son ordinateur un fichier qui répertoriait tous les potentiels mots de passe des comptes qu'il voulait hacké. Ce que visait Mr Field, c'était principalement les comptes iCloud des femmes, visiblement c'était ceux qui avaient le plus de "photos intimes".



Pour procéder rapidement et facilement, le hackeur utilisait dans un premier temps les mots de passe court et simple du genre 123456789 et passait après aux mots de passe plus personnels comme le nom du fils, le nom du chien... Parfois cela passait avec succès, d'autres fois c'était un échec, mais l'anglais ne perdait pas la motivation. Précision quand même que sa technique ne fonctionnait que sur les comptes iCloud n'ayant pas l'authentification à deux étapes.

Quand son "petit manège" a été découvert, l'homme de 38 ans a immédiatement été interpellé par la police et emmené en garde à vue pour après être présenté à un juge. Il a été révélé pendant l'audience de justice que l'homme ne gardait pas que pour lui les photos intimes, il les partageait avec d'autres personnes qu'ils connaissaient à travers des forums sur internet.

Le 14 février 2020, Robert Field a été condamné à 2 ans et 8 mois de prison. Il est entré en prison il y a une semaine.



Source