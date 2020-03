Apple iPad Pro 2020 : double caméra, LiDAR et puce A12Z

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

Apple dévoile son nouvel iPad Pro 2020 avec un scanner LiDAR, double caméra arrière, puce A12Z Bionic et prise en charge du trackpad via iPadOS 13.4 et surtout le nouveau Smart Keyboard appelé Magic Keyboard.



C'était attendu, le voici enfin. Apple en profite pour lancer un MacBook Air 2020, aux côtés des nouveaux iPad Pro de 11 et 12,9 pouces, comme ce fut le cas en 2018.

iPad Pro 2020 : les nouveautés

Comme à chaque fois, Apple parle de l'iPad Pro le plus avancé jamais conçu, accompagné du nouveau Smart Keyboard qui intègre enfin un trackpad.



Si le design ne change que très peu, la mise à niveau est conséquente sur les tablettes professionnelles d'Apple.



En premier lieu, on retrouve une nouvelle puce A12Z Bionic, ce qui rend l'iPad Pro plus rapide et plus puissant que la plupart des ordinateurs portables Windows. Le nouvel iPad Pro ajoute également une caméra ultra large, des micros de qualité studio et un scanner LiDAR qui offre des capacités de détection de profondeur de pointe, idéal pour les applications photo et vidéo professionnelles, mais aussi la réalité augmentée. Apple avance que l'iPad Pro est le meilleur appareil au monde pour la réalité augmentée (AR).



Enfin, la firme de Cupertino a soigné le son avec 4 haut-parleurs et 5 microphones.



Voici une publicité pour l'iPad Pro 2020 qui figure déjà sur le site officiel :



Le nouvel iPad Pro est disponible à la commande dès aujourd'hui sur apple.com et sera livré le 29 mars en France à 799$, soit 899€. Comptez 1119€ pour l'iPad Pro 12,9 pouces, soit même prix que les modèles précédents.

iPadOS 13.4 et le trackpad sur Magic Keyboard

Avec iPadOS 13.4, Apple apporte la prise en charge du trackpad à l'iPad, offrant aux clients une toute nouvelle façon d'interagir avec leur tablette. Plutôt que de copier l'expérience depuis macOS, le support du trackpad a été complètement repensé pour iPad. Lorsque les utilisateurs déplacent leur doigt sur le trackpad, le pointeur se transforme pour mettre en évidence les éléments de l'interface utilisateur. Les gestes multi-touch sur le trackpad permettent de naviguer rapidement et facilement dans tout le système sans que les utilisateurs ne lèvent la main.



Pour cela, il faudra le nouveau Smart Keyboard pour iPad Pro avec trackpad. Avec un design permettant le réglage de l'angle, un clavier rétroéclairé et un trackpad, le Magic Keyboard offre la meilleure expérience de frappe jamais réalisée sur iPad. Le clavier magique - Magic Keyboard - sera disponible à l'achat en mai.



Voilà qui va faire du tord à la Surface Pro de Microsoft !

Puce A12Z Bionic

Conçu pour les tâches les plus exigeantes, telles que l'édition de vidéos 4K ou la conception de modèles 3D, l'iPad Pro 20220 bénéficie d'une nouvelle amélioration des performances avec la puce A12Z Bionic. Le processeur graphique à huit cœurs de l'A12Z Bionic, ainsi qu'une architecture thermique améliorée et des contrôleurs de performances optimisés, confèrent à l'iPad Pro les performances les plus élevées jamais enregistrées sur un iPad.



Si on a hâte de comparer avec la puce A12X qui était déjà d'un très bon niveau, on retiendra que le nouveau processeur permet d'améliorer l'autonomie pour atteindre les 10 heures. De même, le Wi-Fi est annoncé comme plus rapide et la connexion 4G LTE 60% plus performante.



En tout cas, il est étrange de voir qu'Apple n'a pas intégré une puce A13X dans son iPad Pro, mais une variante encore jamais vue de la puce A12X, elle-même issue de la puce A12 de l'iPhone XS.



Pro Display

L'écran Liquid Retina bord à bord - pour les tailles 11 et 12,9 pouces - est quasiment identique d'après nos premières constatations. Apple ne semble pas l'avoir modifié, nous n'avons pas eu le droit à du MiniLED comme prévu par les rumeurs. On a ainsi une prise en charge des couleurs P3, la technologie ProMotion qui ajuste automatiquement la fréquence de rafraîchissement de l'affichage jusqu'à 120 Hz, le True Tone, une luminosité élevée et un revêtement antireflet.

Appareil photo

Le système de caméra sur iPad Pro dispose d'un appareil photo large 12 Mp pour capturer photos et vidéos 4K, mais aussi maintenant un appareil photo ultra large 10 Mp qui effectue un zoom arrière deux fois pour capturer un champ de vision beaucoup plus large. L'ajout d'un deuxième appareil photo double les possibilités photo et vidéo, permettant différentes perspectives et une utilisation multi-caméras.

Audio

L'iPad Pro 2020 dispose désormais de cinq microphones de qualité studio pour capturer un son clean et détaillé, et offre une expérience sonore comparable à celle du MacBook Pro 16 pouces avec un son à quatre haut-parleurs qui s'adapte automatiquement à n'importe quelle orientation, quelle que soit la façon dont il est tenu.



Des applications comme DoubleTake de FiLMiC Pro, disponibles le mois prochain, exploitent les caméras professionnelles et les micros de qualité studio pour transformer l'iPad Pro en studio de production vidéo mobile.

Scanner LiDAR

Dernière nouveauté, et non des moindres, le scanner LiDAR. Ce nouveau composant offre des capacités jamais auparavant possibles sur n'importe quel appareil mobile. Le scanner LiDAR mesure la distance aux objets environnants jusqu'à 5 mètres de distance, à l'intérieur et à l'extérieur et fonctionne au niveau des photons à des vitesses d'une nanoseconde.



Les nouveaux cadres de profondeur dans iPadOS combinent les points de profondeur mesurés par le scanner LiDAR, les données des caméras et des capteurs de mouvement, et sont améliorés par des algorithmes de vision par ordinateur sur l'A12Z Bionic pour une compréhension plus détaillée d'une scène.

L'intégration étroite de ces éléments permet une toute nouvelle classe d'expériences AR sur iPad Pro.



Chaque application ARKit existante obtient automatiquement un placement AR instantané, une capture de mouvement améliorée et une occlusion des personnes. En utilisant la dernière mise à jour d'ARKit avec une nouvelle API Scene Geometry, les développeurs vont pouvoir exploiter la puissance du nouveau scanner LiDAR.



Pour information, le scanner LiDAR améliore l'application Mesures, ce qui rend plus rapide et plus facile le calcul automatique de la hauteur d'une personne, tandis que des guides verticaux et des bords utiles apparaissent automatiquement pour permettre aux utilisateurs de mesurer des objets plus rapidement et plus précisément.

Bref, voilà une belle évolution de l'iPad Pro 2020 qu'on s'empressera de tester afin de vous partager notre avis.