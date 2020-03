Stay Home : quand les opérateurs prônent la sécurité

Ainsi, plusieurs utilisateurs d'iPhone dans le monde ont constaté qu'en coupant le Wi-Fi, un message provenant de leur opérateur apparaissait en demandant de "Rester à la maison" en haut du Centre de Contrôles où les informations du réseau cellulaire sont affichées. Pour le moment, cette opération ne semble que concerner certains pays comme l'Allemagne, la Belgique, les Émirats arabes unis, le Pérou, la Turquie, l'Inde, le Luxembourg, la Roumanie, l'Indonésie, le Nigéria... Le message Stay Home semble être le nouveau slogan pour faire face à cette pandémie, notamment sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram où les développeurs lui ont créé un filtre spécial ainsi qu'une Story réservée aux amis l'utilisant. Avez-vous aperçu une similarité via votre réseau français ? Source

Avec la croissance du coronavirus dans le monde entier, le nouveau mot d'ordre semble de rester à la maison, comme en témoigne les réseaux sociaux. En Europe par exemple, plusieurs pays ont mis en place un confinement, plus ou moins total, avec invitation à sortir qu'en cas de réelle nécessité. Et dans cette lutte contre la pandémie, des opérateurs mobiles semblent jouer le jeu en rappelant cette règle à leurs usagers.

