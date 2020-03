iPad Pro 2020 : Il se plie un peu trop facilement !

Il y a 4 heures

William Teixeira

Vous souvenez-vous de cette affaire d'iPhone 6 et d'iPhone 6 Plus qui se pliait un peu trop facilement en 2014 ? On peut le dire, l'image d'Apple en avait pris un sacré coup dans les médias et sur les réseaux sociaux. Visiblement cela n'a pas servi de leçon à l'entreprise, puisqu'un récent test affirme que l'iPad Pro 2020 serait un peu trop... fragile.

Un nouveau scandale en vue ?

C'est lors d'un crash test que le YouTuber EverythingApplePro l'a remarqué, le nouvel iPad Pro 2020 serait un peu trop fragile quand on le plie. Une tendance qu'on avait aussi retrouvée dans l'iPad Pro 2018, qui avait eu les mêmes difficultés, mais pas aussi intense que ce nouveau modèle !

Le YouTuber déclare avoir exercé une légère force au milieu de l'iPad et que celui-ci s'est mis à fléchir et l'écran s'est fissuré.

Le YouTuber recommande à tous les possesseurs de l'iPad Pro 2020 de l'utiliser avec délicatesse et de surtout ne pas essayer de le plier, sinon le même résultat risque d'arriver. Faites attention quand vous le mettez dans un sac à dos ou quand vous le posez sur votre canapé !

Voici la démonstration en vidéo.