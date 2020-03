iPad Pro 2020 : La puce A12Z n’a pas grand chose de nouveau

William Teixeira

Dans la fiche technique de l'iPad Pro 2020, Apple met en avant le fait qu'il y a un tout nouveau processeur nommé "A12Z". On pourrait se dire, génial un nouveau processeur ultra performant pour le modèle 2020. Cependant, en regardant de plus près ce n'est pas vraiment pas le cas, puisque les performances sont très similaires à la puce A12X. Et pour cause.

Pas si "révolutionnaire" que cela ?

Si plusieurs spécialistes en sont arrivés à cette conclusion, c'est suite aux nombreux benchmarks qui ont permis de voir que le processeur A12Z d'Apple apporte presque les mêmes performances que la puce A12X Bionic présente dans la version 2018 de l'iPad Pro.

Du côté de la nouvelle puce, nous avons un total de 8 coeurs, qui permettent une performance parfois plus rapide que certains PC sur le marché, sur ce point-là Apple ne nous a pas menti.

Cependant, ce qu'a fait la firme de Cupertino en douce (d'après NotebookCheck), c'est qu'avec la puce A12X présente dans l'iPad Pro des deux dernières années, Apple a volontairement bridé d'un coeur le GPU, alors qu'à la base, cette puce pouvait en avoir 8 aussi. Mais au final, si la firme n'avait pas fait cela, l'A12Z et l'A12X auraient été identiques.

C'est une technique très critiquée puisqu'Apple aurait très bien pu mettre 8 coeurs dans son iPad Pro 2018, mais la firme a pensé aux générations suivantes et s'est dit que s'il elle mettait le paquet immédiatement, il aurait fallu passer au niveau supérieur en 2020, ce qui aurait été plus coûteux !

Cela prouve que la firme californienne prévoit à l'avance ces futurs modèles et préfère brider un appareil pour avancer au rythme choisi.