Promotion : L'iPad Air 3 256 Go WiFi + 4G (2019) à -230€

Il y a de la promotion dans l'air en ce moment. Comme les ventes sont un peu difficiles en ce moment à cause de la fermeture des magasins physiques, la Fnac a décidé de titiller votre passion pour les produits Apple via son site internet. Aujourd'hui, on peut retrouver l'iPad Air 3 de l'année dernière avec un beau rabais de 230€ sur le prix officiel.

L’iPad Air 3 à 649,99€ au lieu de 879,99€

Promotion intéressante du côté de la Fnac. L'iPad Air WiFi + 4G est en promotion en ce moment au tarif de 649,99€, soit une réduction de 230€ par rapport au prix sur l'Apple Store en ligne.

Il s'agit bien de l'iPad Air de 2019, il est proposé en version gris sidéral en version de stockage 256 Go.

Dans ce modèle d'iPad on retrouve un écran de 10,5 pouces, une résolution de 2224 x 1668 à 264 pixels par pouce (ppp) ainsi que la puce A12 Bionic avec architecture 64 bits.

Sur le reste des caractéristiques, cet iPad Air 2019 est capable de se connecter en WiFi (la base), mais aussi de se connecter via les données cellulaires. En effet, vous pouvez installer une Nano-SIM via un petit compartiment disponible sur le côté, exactement comme un iPhone.

Certains ne voient pas l'utilité d'une carte SIM avec un iPad, mais pour d'autres c'est une évidence, surtout quand on a la multi SIM avec son abonnement mobile.



Apple s'engage à vous proposer jusqu'à 9 heures d'autonomie pour de la navigation internet via la 3G/4G. Il a un appareil photo de 8 mégapixels et permet l'enregistrement en 1080p (avec un ralenti à 120 i/s).

Précision quand même, il s'agit d'un Écran Retina Multi-Touch rétroéclairé par LED (pas d'OLED pour la gamme Air). L'iPad Air a une luminance de 500 nits. Pour le reste, il est compatible avec l'Apple Pencil et il est équipé de Touch ID.



