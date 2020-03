Free Mobile passe le roaming à 100 go sur ses forfaits

Il y a 3 heures

Alban Martin

Free Mobile va encore plus loin dans sa démarche solidarité avec du roaming à gogo. Après avoir multiplié par 20 l’enveloppe de data sur son forfait à 2€ par mois (ou gratuit pour les abonnés Freebox) en raison du Coronavirus, l’opérateur avait également doublé le nombre d’heures de ce même forfait, tout en limitant moins le débit après dépassement.



Cette fois, l'opérateur multiplie par 4 la DATA en roaming, idéal pour ceux qui sont bloqués en Europe.

Afin d’accompagner au mieux ses abonnés pendant cette période exceptionnelle, Free multiplie donc par 4 le volume d’Internet mobile en 4G depuis l’Europe inclus dans leur forfait mobile à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox ou 19,99€/mois pour les autres.

Les abonnés actuellement bloqués en Europe bénéficient ainsi dès aujourd’hui de 100 Go/mois de data en 4G depuis la zone Europe, au lieu des 25 Go mensuels.



Les clients concernés n’ont rien à faire, l’ajustement de leur forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement. Elle prendra fin le 30 avril 2020.



Pour ceux qui veulent s’abonner, rendez-vous sur le site de Free Mobile qui propose aussi une promotion avec 60 Go à 9,99€.