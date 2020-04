Audio Hijack enregistre tous les sons du Mac et stream en live

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

L’éditeur Rogue Amoeba à qui l’on doit par exemple le logiciel AirFoil vient de proposer une mise à jour interessante de Audio Hijack, son utilitaire qui est capable d'enregistrer l'audio provenant d'un Mac. En passant en version 3.7, Audio Hijack peut désormais diffuser en direct ce que vous voulez sur YouTube et Twitch.

Live Stream avec Audio Hijack

La nouvelle mouture uniquement disponible sur MacOS offre donc une nouvelle fonctionnalité de diffusion « Live Stream » directement depuis l'interface du logiciel.



En un clic, vous pouvez ainsi diffuser en temps réel les sons de votre Mac aux différent services en ligne supportant le protocole de messagerie en temps réel (RTMP) comme YouTube Live, Twitch, ou Periscope. Pratique pour les joueurs, mais aussi les DJ et autres.

Audio Hijack : comment ça marche

Audio Hijack est loin d’être une nouveauté sur Mac. Disponible hors du Mac App Store, il permet de capteur le son de n'importe quelle application, y compris les appels VoIP de Skype, les flux Web de Safari comme ceux de Spotify, YouTube, Deezer et autre Netflix par exemple. Vous pouvez même capturer le son d’une app et le rédiger vers une autre.



Mais ce n’est pas tout, l’app de Rogue Amoeba peut également enregistre le son des périphériques matériels tels que les microphones et les mélangeurs branchés au Mac. Vous pouvez même enregistrer tout l'audio entendu sur votre Mac en même temps ! Si vous pouvez l'entendre, Audio Hijack peut l'enregistrer. Et pour être complet, ce dernier propose aussi d’ajouter des effets à la volée.



Audio Hijack est disponible sur macOS au prix de 71 dollars avec une version gratuite d’essai à télécharger sur le site de l’éditeur. Prévoyez macOS 10.12 ou plus récent.