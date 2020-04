DJI Mavic Air 2 : Une commercialisation imminente ?

Nouvelle fonctionnalité que devrait posséder le DJI Mavic Air 2, c'est le nouveau capteur ADS-B . Quelque chose de révolutionnaire dans le domaine de la sécurité. Il pourra signaler sa présence aux autres dispositifs volants à proximité de sa position, mais aussi détecter l'approche d'un avion, hélicoptère.... L'utilisateur qui contrôlera le Mavic Air 2 recevra une notification en cas de détection d'un avion ou d'un autre drone à quelques centaines de mètres. Pour l'instant, il manque beaucoup d'informations comme l'autonomie , le capteur de l'appareil photo , sa vitesse de vol .. Il ne fait aucun doute qu'on en saura plus dans les prochains jours grâce aux rumeurs. Sinon, il faudra attendre l'annonce officielle de DJI !

Il y avait une incertitude par rapport au nom que porterait le prochain drone haut de gamme de DJI. Les rumeurs avaient toutes affirmé qu'il aurait pour nom "DJI Mavic". Finalement ce sera bien le Mavic Air 2 ! Cela est confirmé par l'enregistrement récent dans la base de données de la FCC, pour déposer un nouveau produit, la marque doit renseigner plusieurs informations, dont le nom commercial qui sera utilisé. Dans la gamme de DJI, le Mavic Air 2 se placera entre le Mavic Mini et le Mavic 2 . Il devrait avoir le contournement des obstacles à 360 degrés lors d'un vol et la lumière LED pour le repérer facilement dans le ciel.

