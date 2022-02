Apple enregistre trois nouveaux Mac pour une commercialisation imminente

Vous l'avez forcément vu depuis plusieurs semaines, un événement annonçant l'arrivée de nouveaux produits va avoir lieu à la fin du premier trimestre de 2022. Apple nous réserve le très attendu iPhone SE 3, un iPad Air et... De nouveaux Mac avec toujours la fameuse puce M1 qui remplace le processeur Intel !

Apple prépare le terrain pour les nouveaux Mac

Comme toutes les autres entreprises, Apple est soumise à un enregistrement obligatoire dans la base de données économique eurasienne pour qu'un produit soit commercialisé. Cette étape inévitable permet de savoir plusieurs semaines à l'avance les futurs lancements qui vont être annoncés par Apple.



Comme l'a repéré notre confrère Consomac, trois références de Mac ont été déposées avec les numéros de modèle suivants : A2615, A2686 et A2681. Malheureusement, cette inscription n'étant qu'à but administratif, les caractéristiques et fonctionnalités ne sont pas mentionnées par la firme de Cupertino dans le dépôt.



Le seul renseignement que l'on est en plus des trois modèles, c'est que les nouveaux Mac tourneront tous sous macOS Monterey, une information qui n'est pas vraiment surprenante comme il s'agit de la dernière version de macOS.

Cet enregistrement lève le voile sur la prétendue rumeur de Mark Gurman qui expliquait il y a peu que le géant californien allait annoncer un lancement unique dans trois gammes différentes : l'iPhone, l'iPad et le Mac.

Quel Mac pourrait être divulgué ?

Nous pouvons dans un premier temps exclure un renouvellement pour les MacBook Pro, étant donné qu'ils ont déjà été rafraîchis à la fin de l'année précédente avec les puces M1 Pro et M1 Max, c'est improbable qu'ils fassent à nouveau l'objet d'une annonce.

La possibilité qui paraît la plus plausible, c'est que le prochain renouvellement concerne l'iMac avec l'écran de 27 pouces, Apple a rajeuni l'année dernière la version 24 pouces, mais pas le modèle supérieur qui possède toujours... le processeur Intel !



Le second Mac qui pourrait connaître un renouvellement, c'est le MacBook Air, les rumeurs ont parlé d'une évolution intégrale autour du design. Les utilisateurs pourraient profiter d'un écran avec l'encoche (comme sur les modèles Pro), le clavier pourrait lui passer au noir total sans couleur argentée entre chaque touche.



Dernier Mac qui aura lui aussi son renouvellement, c'est le Mac mini. Les indiscrétions ont mentionné l'arrivée d'une puce M1 nouvelle génération (peut-être le M1 Max ou M1 Pro ?), avec un changement complet du design.



Réponse le 8 mars, la date annoncée par les rumeurs pour l'Apple Event du premier trimestre !

Autant dire qu'Apple va nous en mettre plein les yeux.