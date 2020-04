TechInsights confirme que la puce A12Z est identique à l’A12X sur iPad Pro 2020

Medhi Naitmazi

Si vous en doutiez, un mois après avoir découvert le nouvel iPad Pro 2020, voilà que TechInsights confirme que la partie processeur est identique à celle de l’iPad Pro 2018.



Apple a beau avoir mis en avant un nouveau processeur, les benchmarks du A12Z ne donnaient qu’une infime avance à la nouvelle tablette en calculs, et un peu plus sur la partie graphique. Et pour cause, il s’agit de la puce A12X à laquelle on a activé un coeur GPU supplémentaire.

Apple a bien bridé la puce de l’iPad Pro 2018

Après les analyses de NotebookCheck, ce sont donc les spécialistes de TechInsights qui se sont mis à décortiquer l’iPad Pro 2020 et notamment son SoC. Alors que les experts en électronique n’ont pas encore terminé leur analyse, ils sont formels sur le processeur embarqué dans la nouvelle tablette d’Apple : la puce A12X présente dans l'iPad Pro 2018 est identique à la puce A12Z de l’iPad Pro 2020, à ceci près qu’Apple a volontairement bridé d'un coeur le GPU il y a deux ans. La version 2018 n’affiche que 7 cœurs graphiques en activité alors qu’elle en possède également 8 sur la partie GPU.



Crédit TechInsights. A12x et A12z ont le même nombre de cœurs GPU

La politique d’évolution d’Apple est souvent critiquée pour ses petits bonds maîtrisés chaque année, que ce soit sur iPhone, iPad ou Mac. Mais là, cette astuce passe mal chez les Apple Addicts qui voient clairement le coup marketing avec l’iPad Pro 2020 qui n’ajoute finalement que le Wifi 6 et un double capteur photo accompagné d’un scanner LIDAR. Le reste est identique.



Attendons de voir désormais si les ventes des iPad Pro seront bonnes cette année, d’autant qu’il se murmure que la firme prévoit une nouvelle version de l’iPad Pro en fin d’année avec une puissance accrue, probablement basée sur une puce A13 ou A14, et un écran miniLED.



