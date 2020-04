Installer Mac OS X Leopard sur un iPad Pro 2020 ? Quelqu'un l'a fait !

Il y a 6 heures

Julien Russo

3

Comme on dit, dans la vie rien n'est impossible. Lassé d'iPadOS, un YouTuber a eu l'idée de forcer les choses et d'installer une ancienne version de macOS qui date d'octobre 2007. Visiblement après plusieurs tentatives, il a réussi avec succès à installer macOS X Leopard sur un iPad Pro 2020. Étonnamment, tout fonctionne à la perfection !

L'iPad avec son logiciel macOS

On a tous déjà imaginé un iPad avec macOS dessus. Si certains en rêve, d'autres provoquent le destin et agissent par eux même. Hacking Jules est une chaine YouTube de 3300 abonnés qui adore "bidouiller" avec les produits Apple. Par exemple, il y a 2 ans le YouTuber a réussi à installer Windows 95 sur un iPhone X, la vidéo avait d'ailleurs faut beaucoup de buzz !



Cette fois-ci, il a voulu aller encore plus loin et prouver qu'installer une ancienne version de macOS sur un iPad fraichement sortie, ce n'est pas impossible. Pour rappel, macOS X Leopard était la première version à apporter le dock en trois dimensions avec des effets de réflexion, à l'époque c'était un gros changement pour les utilisateurs de Mac de la première heure !

Ça a été aussi l'OS qui a apporté un nouveau Finder, Time Machine, Spotlight (l'outil de recherche rapide sur le Mac)...

Si le Youtuber a installé cette version en particulier, c'est parce qu'elle a marqué un grand tournant dans le développement de macOS.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, macOS X Leopard s'adapte extrêmement bien à l'iPad Pro. Pour se déplacer dans l'interface, Hacking Jules utilise le tactile de l'écran. Les applications s'ouvrent rapidement, sont réactifs dans le traitement et aucune "grosse lenteur" n'est à constater !

Pour écrire, le YouTuber utilise le clavier virtuel de l'iPad. Dès que celui-ci constate qu'il y a besoin d'écrire, il apparait.



Il est précisé dans la description de la vidéo, que l'installation de macOS sur l'iPad Pro 2020 s'est réalisée, sans passer par un Jailbreak.

Les applications installées (comme celle de Windows par exemple) fonctionnent avec une bonne fluidité et il est même possible de naviguer sur internet via Safari.

La vidéo est vraiment bluffante !



Source