iPad Pro avec écran mini-LED : Le lancement pourrait être décalé à début 2021

Les dernières nouvelles concernant un iPad Pro 12,9 pouces avec la nouvelle technologie mini-LED ne sont pas bonnes. Toutes les rumeurs s'étaient mises d'accord pour dire que la nouvelle tablette d'Apple pourrait être commercialisée avant les fêtes de fin d'année. Cependant, la dernière information qui vient de tomber n'est pas rassurante et annonce clairement un décalage au premier trimestre de 2021 !

Le retard serait dû à la complexité de l'écran

Cette fuite provient d'une note d'investisseur écrite par Jeff Pu de la société de recherche chinoise GF Securities.

Il est dit que la firme de Cupertino rencontrerait d'énormes difficultés avec l'écran mini-LED qui serait d'une grande complexité dans la conception. Un certain retard se serait accumulé avec en plus (pour ne pas arranger les choses) des chaines de productions en Chine qui sortent tout juste de la crise sanitaire. On mélange le tout et ça fait un décalage inévitable pour l'annonce et le lancement !



Pour rappel, Ming-Chi Kuo le célèbre analyste spécialisé dans les rumeurs autour des produits Apple avait déclaré que l'entreprise était en train de développer jusqu'à six appareils équipés d'écran mini-LED. Dans ces appareils, on retrouverait un iPad Pro 12,9 pouces avec une puce A14X.

Après les déclarations de Ming-Chi Kuo, Jon Prosser sur Twitter (qui a annoncé le lancement imminent de l'iPhone SE 2020 hier) a expliqué qu'il avait eu comme information qu'Apple prévoit de commercialiser fin de l'année 2020 un nouvel iPad Pro avec une puce 5G et équipé de la puce A14X.

Si pour l'instant nous en sommes qu'au stade de la rumeur, nous devrions en apprendre plus dans les prochains mois sur ce probable lancement qui serait reporté à l'année prochaine.

Il est mieux qu'Apple prenne son temps avec l'écran mini-LED que se précipiter et proposer un produit avec un écran instable au bout de quelques mois d'utilisation. La qualité et la fiabilité sont d'ailleurs ce qui fait la force des produits Apple depuis toujours !

L'analyste parle également de l'iPhone 12

Dans sa note d'investisseur, Jeff Pu n'a pas parlé que de la prochaine génération d'iPad Pro. Il a aussi abordé le sujet "iPhone 12". Pour l'analyste il ne fait aucun doute que les nouveaux iPhone seront bien lancés en septembre, comme prévu !

Ce qui est certain d'après lui c'est que l'iPhone 12 sera commercialisé en 3 modèles différents. Il y aura une version de 5,4 pouces, de 6,1 pouces et un modèle "Pro Max" de 6,7 pouces.

Apple aurait tout donné pour qu'aucun élément rencontré lors de la conception et de la production ne provoque un retard dans le calendrier défini spécialement pour les iPhone 12.



