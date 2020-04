Le plafond de paiement sans contact passera à 50€ le 11 mai

Hier à 23:33

Medhi Naitmazi

6

Les paiements sans contact ne seront bientôt plus de 30€ sur les cartes bancaires françaises mais de 50€. Deux ans à peine après avoir été relevée de 20 à 30€, la limite profite de la crise sanitaire pour évoluer franchement vers un seuil qui devrait couvrir la majorité des paiements chez les commerçants.

L’augmentation de la limite à 50€ entérinée en Europe

Actuellement, les paiements sans contact jusqu’à 30€ représentent plus de 80% des transactions par carte dans notre pays. On peut donc imaginer que ce chiffre dépassera les 90% prochainement.



Le plafond du paiement sans contact passera donc de 30 à 50 euros dès le 11 mai, a indiqué jeudi à l'AFP la Fédération bancaire française (FBF). Le président de la FBF, Frédéric Oudéa, a déclaré que ce changement déjà à l’étude avant le Coronavirus est maintenant possible.

L'épidémie de Covid-19 a clairement accéléré les discussions entre les banques françaises qui ont fait valoir que ce mode de paiement diminuait les possibilités de contamination. Logique, il n’y a pas de code à taper sur un clavier, il suffit d’approcher la carte du lecteur.



Si le changement n’interviendra que le 11 mai c'est parce qu'une telle évolution nécessite des changements informatiques structurants et surtout des tests pour s’assurer que la sécurité est préservée.



Une bien bonne nouvelle qui devrait fluidifier les paiements en magasin. Espérons que la fraude n’augmente pas avec elle, et rappelons qu’Apple Pay permet de payer sans contact et sans limite de plafonds (enfin ceux de votre carte associée).