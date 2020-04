GoPro va mal et va devoir licencier de nombreux employés

Actualité hors Apple, mais la pandémie du coronavirus continue de faire des ravages, que ce soit dans nombreux pays comme dans l'économie. Signe de cette fragilité, pour les grandes entreprises comme les petites, la célèbre firme GoPro serait au coeur des flammes et doit prendre des décisions radicales.



Parmi ces dernières, le licenciement de nombreux employés pour éviter de devoir mettre la clé sous la porte...

Si GoPro est une entreprise connue aujourd'hui, c'est grâce à ses caméras embarquées qu'elle propose, notamment pour partir à l'aventure, faire du sport et filmer de nombreuses situations.



Hélas, comme de nombreuses autres, elle fait face à la crise sanitaire actuelle et est dans l'obligation de faire des choix. Elle annonce ainsi devoir licencier 20% de son effectif total, soit environ 200 personnes.



En signe de "soutien", le PDG Nicholas Woodman a annoncé renoncer à son salaire jusqu'à la fin de l'année...

Nous pensons que notre approche davantage centrée sur la vente en direct est plus en phase avec le climat économique actuel, plus favorable à notre prix de vente moyen et à notre marge brute, et nous place dans de bonnes dispositions pour le moment où la demande des consommateurs commencera à se normaliser.



La baisse substantielle des dépenses opérationnelles combinée à la hausse de notre prix de vente moyen et de notre marge brute sera une aide significative dans le retour à la rentabilité.