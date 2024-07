Twitch va licencier 500 employés cette semaine

Twitch est sans aucun doute l’application de diffusion en live la plus populaires dans le monde, malheureusement, la filiale d’Amazon fait face à des coûts d’exploitation élevés et n’est pas aussi rentable qu’on pourrait le penser.

Twitch va déclencher une masse de licenciements

Twitch se prépare à une réduction drastique de son effectif pour réduire les coûts. Selon les informations récentes de Bloomberg, la société envisage de réduire son personnel de 35 %, ce qui équivaut à environ 500 postes supprimés. L’annonce officielle de ces licenciements est attendue pour cette semaine, les employés concernés auraient déjà été avertis.



Ce n’est pas la première fois que Twitch fait face à une réduction de personnel, l’année dernière, la société a déjà dû supprimer 400 postes pour des réductions de cours également. Cette nouvelle vague de licenciements intervient dans un contexte de changements au sein de la direction de Twitch, avec Dan Clancy succédant à Emmett Shear en tant que PDG.

En fin d’année dernière, Amazon, propriétaire de Twitch depuis près d’une décennie, a mis fin à son initiative Crown Channel et à son groupe Game Growth, entraînant la perte de 180 emplois supplémentaires. Cette décision s’inscrit dans une série de mesures prises par la société mère pour rationaliser ses opérations et se concentrer sur des segments plus rentables.



Twitch a également annoncé son intention de se retirer du marché sud-coréen, invoquant des coûts de réseau trop élevés et des pertes continues. Ce choix est plutôt surprenant, car la Corée du Sud est réputée pour être le plus grand pays pour l’e-sport.



Les coûts de fonctionnement de Twitch sont en effet conséquents, avec un coût estimé à 1 000 $ par mois pour chaque streamer à forte audience. Bien que populaire, la plateforme a du mal à générer des profits, malgré le soutien financier et la notoriété de sa société mère, Amazon.



Le rapport révèle également que plusieurs cadres de Twitch, y compris le directeur des recettes, ont quitté l’entreprise en décembre, juste avant Noël. Face à ces démissions, on ne peut s’empêcher de se poser des questions sur la stabilité de la direction de Twitch et sa stratégie future.



Alors que Twitch continue de dominer très largement le marché du streaming en direct face à YouTube et au petit nouveau Kick, ces licenciements et restructurations montrent que la société fait face à des défis majeurs pour maintenir sa position et sa rentabilité à long terme. Est-ce que Twitch y arrivera avec ces licenciements ? Difficile à savoir…



Source



Télécharger l'app gratuite Twitch