Le forfait B&You 80 Go est à 13,99€ avec Spotify gratuit 3 mois

Il y a 3 heures

Alban Martin

Bouygues Telecom qui proposait déjà trois promotions (60, 75 et 100 Go), vient de répondre à Sosh en passant à son forfait du milieu à 80 Go pour 13,99€ ! C'est un euro de moins que le low-cost d'Orange et avec une petite surprise en plus.

Bon plan : Le forfait 80 Go à 13,99€ / mois chez B&YOU

Pour 13,99€ par mois, vous aurez donc désormais accès à 80 Go d'Internet avec les appel/SMS illimités dont 10 Go de data en roaming quand vous êtes à l’étranger. Le prix ne changera pas après la première année et vous avez même Spotify gratuit pendant 3 mois ! Une promotion pour se faire plaisir avec les beaux jours et avant les forfaits 5G qui devraient être bien plus chers.

Appels/SMS/MMS illimités

80 Go d'Internet dont 10 Go en Europe et DOM

Sans engagement

Carte SIM à 10€ (pas encore compatible eSIM)

3 mois de Spotify gratuits (un petit plus sympa)

Si vous souhaitez souscrire, l'offre est sur le site officiel pour quelques jours !