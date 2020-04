Skype copie Zoom avec des arrière-plans virtuels personnalisés

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

Il semblerait que Skype profite de la popularité croissante de Zoom (mais également de ses problèmes de sécurité pointés du doigt ces derniers jours) pour piocher et se servir dans leurs idées.



Ainsi, les développeurs du célèbre logiciel de messagerie viennent de mettre à jour la version macOS en ajoutant la possibilité de définir des arrière-plans virtuels personnalisés.

Skype ajoute les arrière-plans virtuels

Avec cette période de confinement dans le monde entier, le télétravail semble s'imposer au sein de nombreuses entreprises : ainsi, on assiste au boom des applications de messagerie et de visio afin que les collègues puissent communiquer et faire des meetings ensemble.



Celle qui a tout simplement explosé depuis le début de la pandémie, c'est Zoom... Hélas pour eux, au fur et à mesure du temps, l'application de vidéoconférence a été pointée du doigt à cause de ses nombreux soucis de sécurité.



Cependant, l'une des fonctionnalités les plus populaires de Zoom n'est autre que la possibilité d'ajouter des arrière-plans virtuels personnalisés. Une fonctionnalité que viennent d'ajouter les développeurs de Skype pour la version macOS.



La fonctionnalité sera déployée dans les prochaines heures !