5G en France : du retard pour les enchères

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

5

Décidément, la pandémie du coronavirus a eu raison de nombreux évènements et lancements de divers produits dans le monde entier...



Aujourd'hui, l'épidémie a fait une nouvelle victime qui n'est autre que l'arrivée de la 5G en France : en effet, les enchères permettant d'acquérir les premiers fragments des fréquences devaient avoir lieu, mais sont malheureusement reportées.



Un retard qui aura donc une incidence sur la mise en place de la nouvelle norme dans notre pays.

Les enchères pour la 5G sont reportées

L'Arcep l'avait annoncée récemment, affirmant que le lancement de la 5G allait être retardé à cause du coronavirus, empêchant la tenue correcte du planning prévu.



La nouvelle du jour ne fait donc que confirmer ces dires, puisque les enchères pour l'obtention des fréquences qui devaient avoir lieu le 21 avril dernier ont été reportées.



Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile vont donc devoir attendre cet été pour pouvoir mettre la main dessus, sans que l'on ne sache encore la date officielle.



Sébastien Soriano, président de l’Arcep, évoque deux possibilités : le mois de juillet, ou le mois de septembre, lors d’une audition devant la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.



Encore un peu de patience...



Source