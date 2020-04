iOS 13.5 : la première bêta avec l'API Exposure Notification !

Julien Russo

Le projet d'Apple et de Google semble bien avancé. Pour rappel, les deux entreprises travaillent sur un système de traçage Bluetooth entre les iPhone et les smartphones sous Android. Le but principal est d'avertir une personne s'il elle a été en contact avec une autre qui s'est déclarée infectée. En cette journée de mercredi, les deux entreprises ont livré une version préliminaire aux développeurs des autorités de santé publique.

iOS 13.5 bêta 3 est disponible avec l'API commune d'Apple et de Google

Visiblement les développeurs des deux géants californiens avancent bien sur l'API qui permet le traçage Bluetooth. L'objectif semble prioritaire en interne d'Apple comme de Google. À l'approche du déconfinement dans de nombreux pays, l'API se doit d'être livré le plus rapidement possible afin qu'elle soit prête pour les applications.

Pour rappel, chaque pays est invité à créer une application iOS et Android afin d'y intégrer le système de traçage Bluetooth créé dans le cadre du projet en commun entre Apple et Google.

Plusieurs pays européens comme l'Allemagne ont accepté d'exploiter le programme de traçage. Pour la France le sujet est toujours bloquant, mais nous sommes loin d'être un cas isolé.

Ce soir, les utilisateurs iOS qui ont le profil développeur pour installer les bêtas ont pu voir une différence majeure. Apple a intégré dans les codes de la mise à jour iOS 13.5 et iPadOS 13.5, l'API qui va permettre le traçage Bluetooth. Elle s'appelle Exposure Notifications. Notons également que la troisième bêta de Xcode 11.5 intègre aussi l'API.



Du côté de Google, on actionne aussi l'accélérateur, puisque l'entreprise a fourni aux développeurs Android concernés le nécessaire pour commencer à exploiter l'API.

Il s'agit pour l'instant d'une version incomplète, mais tout devrait être prêt dans quelques jours.