La norme DisplayPort 2.0 est disponible (compatible USB 4 et 16K)

Il y a 3 heures

Alban Martin

Le consortium VESA vient d'annoncer la disponibilité de la version 2.0 de la norme DisplayPort qui nous avait été annoncée l'été dernier.



Le Video Electronics Standards Association nous rappelle que DisplayPort 2.0 permet de tripler les performances de bande passante mais aussi de fiabiliser les échanges de données tout en réduisant la consommation énergétique.

Le DisplayPort c'est quoi ?

DisplayPort ou simplement DP est une interface numérique pour écran mise en place par le consortium « Video Electronics Standards Association (VESA) ». C'est une alternative au HDMI qui gagne à être connu. Il faut savoir qu'Apple l'utilise dans ses Mac depuis plus de dix ans et qu'elle est compatible avec l'USB-C.

DisplayPort 2.0 est disponible, les premiers produits arriveront plus tard

La nouvelle version de DisplayPort 2.0 appelée exactement DisplayPort Alt Mode 2.0 permet donc un gain significatif au niveau de la bande passante avec des pics à 77,4 Gbps. Cela permet au protocole DisplayPort de gérer l'affichage sur un écran 16K (15 360 x 8 460, 60 Hz, vidéo HDR compressée), ou alors sur deux écrans 8K (7 680 x 4 320, 120 Hz, vidéo HDR non compressée) avec un seul câble. Même si les écrans 16K ne sont pas encore commercialisé, le DisplayPort qui utilise la même prise que le Thunderbolt 3 est déjà prêt. Idem pour l'USB 4 avec qui il est déjà compatible.



Et pour le côté écologique, le DisplayPort 2.0 intègre le « VESA Panel Replay », une technologie moins vorace en énergie. L'ensemble sera évidemment rétro-compatible avec les versions précédentes et pourra assurer la fonction Power Delivery pour l'alimentation des appareils.

Les premiers produits certifiés DisplayPort Alt Mode 2.0 arriveront début 2021.

