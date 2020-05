CleanShot X : capturer toute une page sur Mac

Il y a 6 heures

Alban Martin

Réagir

Si MacOS n'est pas avare concernant la prise de capture d'écran, il manque certains outils pour que l'ensemble soit vraiment complet. En effet, Apple propose de prendre une capture de l'écran total, d'une partie de l'écran ou d'une fenêtre, ainsi que la possibilité d'annoter dans la foulée. Mais elle ne permet pas de cacher les icônes du bureau ou de capturer toute une page en scrollant celle-ci.



Avec CleanShot X, c'est possible. Il faut simplement savoir que l'app pour Mac n'est pas gratuite et demande de débourser 29$.

CleanShot X : des options supplémentaires pour les captures d'écran sur Mac

A la manière de PicSew sur iOS, CleanShot X permet de passer au niveau supérieur sur Mac en apportant de nombreuses nouvelles options de prise de capture. On peut donc choisir le format de sortie, la localité, d'émettre un son ou non, de cacher les icônes du bureau, de changer le fond d'écran spécialement pour les captures, d'annoter et surtout de prendre toute une page. Que ce soit sur Safari, sur Finder ou tout autre application, il suffit de lancer CleanShot X et de scroller doucement. L'app vous préviendra si vous êtes trop rapide.



La fonction s'appelle "Scrolling Capture" et s'efforce de prendre en image un contenu vertical qui dépasse l'écran. Cela peut être très pratique pour partager de grandes idées ou création. De plus, CleanShot X propose une option pour déclencher la capture après un certain délai. Pratique dans certains cas où l'on veut capturer le moment parfait.



Si vous voulez vous faire une idée des possibilités de l'app Mac CleanShot X, regardez la vidéo :



Si vous êtes intéressé, cet utilitaire Mac fonctionne sur macOS 10.11 et demande 29$. Si vous n'êtes pas satisfaits, vous pourrez vous faire rembourser dans les 30 jours. Un moyen de palier le fait qu'il n'y ait pas de version de démonstration gratuite.