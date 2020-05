Chine : La 5G se déploie plus vite que la lumière

En Chine il y a une chose qui ne tarde jamais, c'est l'évolution technologique. Malgré la terrible crise sanitaire qu'a vécu le pays, les opérateurs du pays n'ont pas mis en pause le déploiement de la 5G, il a juste été ralenti pendant la période de confinement généralisée.

Les opérateurs appuient sur l'accélérateur

China Mobile, China Unicom et China Telecom sont en train d'accentuer le déploiement de la 5G dans tout le pays. D'après un récent rapport de Digitimes, les trois opérateurs ont récemment multiplié les commandes d'équipements 5G. L'objectif pour chacun est d'avoir la plus grosse couverture pour attirer le maximum de nouveaux abonnés qui commencent à avoir des smartphones 5G (Samsung, Oppo, Xiaomi en proposent déjà).

Les équipementiers 5G les plus sollicités (sont sans surprise) les entreprises locales, Huawei et ZTE sont les grands gagnants dans le choix des opérateurs.

En général les opérateurs chinois privilégient les contrats avec les entreprises locales plutôt que les sociétés étrangères (ce qui est fréquent aussi dans d'autres secteurs), en même temps la Chine a déjà tout ce qu'il lui faut sur place !

Les ventes de smartphones possédant un modem 5G sont en croissance en Chine (à noter une forte chute au premier trimestre 2020 à cause du Covid-19). Si l'iPhone SE 2020 ne propose pas l'intégration de la 5G, les iPhone 12 qui vont être dévoilés à la rentrée devraient proposer la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile.

Chaque opérateur dans le monde le sait, quand l'iPhone arrive dans la danse, les choses deviennent enfin sérieuses et la demande chez les consommateurs s'intensifie.

En ce qui concerne le secteur des semi-conducteurs, d'après le rapport Samsung et TSMC donnent tout pour être le plus rapides pour faire avancer les processus de fabrication.