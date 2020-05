Promo : l'iPad Pro 2020 est moins cher !

En mars dernier, Apple a dévoilé son nouvel iPad Pro 2020 avec un scanner LiDAR, une double caméra arrière, sa puce A12Z Bionic et un tout nouveau Magic Keyboard en option qui fait office d'étui, de clavier et de trackpad.



Si vous vouliez vous offrir la dernière tablette professionnelle d'Apple, voilà déjà une promotion sur le modèle 11 pouces habituellement vendu 899€.

Le nouvel iPad Pro 2020 est moins cher !

Si la nouvelle tablette d'Apple, l'iPad Pro 2020, a repris les grandes lignes de son ainé avec un design au top, Face ID, un écran bord à bord, une puce A12X, le port USB-C et des performances de haut vol, elle a su amélioré plusieurs points. On retrouve ainsi un double capteur avec un ultra grand angle à l'arrière, un scanner LIDAR pour la 3D et la réalité augmentée, ainsi que la puce A12Z qui est une A12X débridée au niveau des coeurs graphiques.



C'est simple, l'iPad Pro 2020 fait mieux que 90% des ordinateurs portables et possède un écosystème complet pour se divertir, jouer ou travailler.



Et bien maintenant, vous pouvez vous offrir la dernière version de l'iPad Pro à prix réduit.

Les réductions sur l'iPad Pro 2020

On trouve en effet de belles réductions chez :

Rakuten avec un tarif réduit à 826€ au lieu de 899€

Une belle petite réduction permettant de s'offrir un accessoire à côté (mais le Magic Keyboard à plus de 300€).



