Apple lance la grosse mise à jour de Logic Pro X avec Live Loops

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alban Martin

Réagir

Logic Pro X d'Apple avait récemment reçu une offre d'essai de 90 jours au lieu de 30, voilà que les producteurs de musique sur Mac voient débarquer la mise à jour Live Loops, la plus importante depuis la sortie de Logic Pro X assure Apple.

Logic Pro X 10.5 ajoute les Live Loops et bien plus !

Logic Pro X est un logiciel de production et montage musical. Présent dans de nombreux studios, il vous permet une multitude de choses. Avec la nouvelle version sortie il y a quelques instants, il y a une tonne de nouveautés à commencer par les Live Loops qui permettent de composer d'une autre manière avec un workflow bien plus fluide. En effet avec Live Loops sur Mac, les utilisateurs de Logic Pro X peuvent désormais créer de la musique sous de nouvelles formes libres et non linéaires. Les boucles, les échantillons et les enregistrements peuvent être organisés dans une nouvelle grille musicale, où les musiciens peuvent spontanément jouer et capturer différentes idées d'arrangement dans la chronologie.



Mais ce n'est pas tout, puisqu'on trouve Remix FX pour ajouter des effets, Quick Sampler pour créer un instrument à partir d'un fichier audio, Drum Machine Designer pour créer des rythmiques de batterie, Step Sequencer pour programmer des rythmes, des lignes de basses et des mélodies pas-à-pas, ou encore Drum Synth pour élaborer de nouveaux sons de grosse caisse, caisse claire, et de percussions. Sans oublier plus de 2 500 nouvelles boucles et 1 500 nouveaux patchs.



Voici toutes les nouveautés de la version 10.5 de Logic Pro X :

Live Loops

Composez de la musique en arrangeant et en déclenchant des cellules dans une grille à l’aide de boucles, d’échantillons et d’enregistrements propres.

Exécutez et capturez vos idées d’arrangements libres dans la zone Pistes.

Ajoutez Remix FX pour appliquer des effets créatifs tels que des filtres, des gates, des répétiteurs et du bitcrusher.

Utilisez Logic Remote sur votre iPad ou iPhone pour exécuter des Live Loops et Remix FX par le biais de gestes Multi-Touch afin de déclencher plusieurs boucles ou effets simultanément.

Sampler

Créez et modifiez des instruments multi-échantillonnés sophistiqués par simples glisser-déposer.

La nouvelle interface moderne propose la synthèse, le mappage et l’édition de zones en une seule et même fenêtre.

L’éditeur de zone intégré offre un contrôle fin des points de début, de fin et de mise en boucle.

L’éditeur de mappage permet une assignation rapide et polyvalente des échantillons sur tout le clavier.

Flex Time a été intégré à Sampler, permettant aux sons d’être joués sur la même durée, indépendamment de leur tonalité.

Auto Sampler automatise le processus de conversion d’instruments matériels et logiciels compatibles MIDI en instruments échantillonnés.

Tous les instruments existants de l’EXS24 sont pris en charge.

Quick Sampler

Importez un simple fichier audio pour créer instantanément un instrument échantillonné jouable.

Quick Sampler identifie automatiquement la note d’origine et les points de mise en boucle optimaux, et adapte au tempo de votre projet.

Utilisez le mode de découpe pour scinder un échantillon vocal ou de batterie en plusieurs découpes pouvant être déclenchées au clavier.

Enregistrez des échantillons live à travers un micro, un matériel externe, une piste ou un bus quelconque.

Drum Machine Designer

Utilisez Drum Machine Designer pour élaborer des ensembles de batterie personnalisés par glisser-déposer et en organisant les échantillons.

Accédez directement aux commandes Quick Sampler ou Drum Synth sur n’importe quel pad.

Assignez facilement n’importe quel instrument ou module tiers à un pad.

Jouez de n’importe quel son dans l’ordre chromatique pour créer des lignes de basse ou autres parties mélodiques.

Séquenceur pas à pas

Élaborez vos propres rythmes, mélodies et automation d’effet à travers une interface inspirée des flux de production classiques de boîte à rythmes.

Créez et modifiez des motifs à l’aide d’une commande discrète pilotant les vélocité, répétition, probabilité, décalage, fréquence de pas, contournement et liaison de chaque rangée.

Utilisez un patch comme source de son, y compris les ensembles personnalisés réalisés avec Quick Sampler et Drum Machine Designer.

Une bibliothèque de plus de 150 motifs rythmiques et mélodiques est incluse.

Contenu supplémentaire

Plus de 2 500 nouvelles boucles sont proposées dans une panoplie étendue d’instruments et de genres modernes et classiques, allant du hip-hop, à l’électro-house, au reggaeton, à la basse futuriste ou au techno, sans oublier divers effets de transition.

17 grilles des Live Loops de départ couvrent tout un ensemble de genres électroniques et hip-hop.

Plus de 70 nouveaux ensembles Drum Machine Designer sont proposés.

Inclut plus de 1 500 nouveaux patchs.

Comprend le projet multipiste original « Ocean Eyes » de Billie Eilish.

Fonctionnalités complémentaires

À l’aide de commandes dédiées de modélisation du son, le module Drum Synth génère des sons de grosses caisses, de caisses claires, de toms et de charlestons synthétisés.

Des fichiers audio ou des régions d’instruments logiciels peuvent être glissés individuellement ou simultanément sur l’en-tête d’une piste vide et offrir ainsi des options instantanées pour créer des instruments Sampler, Quick Sampler, Drum Machine Designer ou Alchemy.

Diverses améliorations complémentaires et de la stabilité.

Télécharger Logic Pro X à 229,99 €