L'attestation de déplacement est disponible sur iPhone

Il y a 1 heure

Alban Martin

Nous en parlions dimanche, juste avant le déconfinement, les nouvelles attestations pour se déplacer dans les transports en commun pendant les heures de pointe sont disponibles. Mais depuis cet après-midi, la version smartphone est en ligne. idéal pour la remplir en un clin d'oeil depuis l'iPhone.

Votre attestation de déplacement désormais sur iPhone

Mieux que les formats PDF et Word à imprimer, la nouvelle attestation numérique permet d'être en règle sans gâcher de papier entre 6h30 à 9h et de 16h30 à 19h.

On rappelle qu'il existe deux versions sur papier. La première concerne les déplacements professionnels et est à faire remplir par l’employeur. La seconde s’applique aux motifs dits « impérieux » et peut être remplie directement par la personne concernée. C'est cette dernière qui est désormais disponible en version numérique.



Pour récupérer et remplir la version numérique depuis son iPhone, il suffit de se rendre sur le site du ministère de l’Intérieur. Une fois vos informations personnelles renseignées, il vous faudra alors choisir un des sept motifs proposés pour justifier de l’utilisation des transports en commun à ces horaires en Ile-de-France. On citera les plus courants que sont "se rendre sur son lieu de travail" ou "aller à l'école".



A la fin, comme pendant le confinement, vous obtiendrez un QR Code qu'il faudra montrer aux autorités en cas de contrôle. Dans le cas contraire, et en l'absence de carte d'identité, vous risquez une amende de 135 euros.



Quant à l'attestation pour le déplacement à plus de 100 km, il n'existe pas de pendant numérique à date.