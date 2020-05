Promo : le forfait B&You 100 Go à 11,99€ !

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

3

Moins cher que Sosh et SFR, Bouygues propose une offre immanquable avec le forfait 100 Go à 11,99€ !



Habituellement, ce forfait est affiché à 24,99€, toujours sans engagement. Voilà une grosse réduction pour l’opérateur numéro deux en France.

Le forfait 100 Go à 11,99€ / mois chez B&YOU

Pour 11,99€ par mois, B&YOU propose donc un forfait 4G de 100 Go d'Internet avec les appel/SMS illimités dont 10 Go de Data en roaming pour vos déplacements à l'étranger. Le prix ne changera pas après la première année.

Appels/SMS/MMS illimités

100 Go d'Internet dont 10 Go en Europe et DOM

Sans engagement

Carte SIM à 10€

3 mois de Spotify gratuits. Voilà de quoi économiser 29,97€ supplémentaires sur trois mois !

Si vous souhaitez souscrire à cette très belle offre, Bouygues la propose jusqu'au 19 mai 2020 et il faut savoir que l’opérateur se classe deuxième derrière orange pour la qualité de sa couverture réseau en 4G.



Rappelons que les forfaits 5G seront plus chers et qu’ils sortiront certainement avec du retard suite à l’arrêt de l’économie mondiale. On devrait voir les premières offres cet été et probablement plus d’options dès la rentrée avec la sortie de l’iPhone 12 qui sera le premier téléphone d’Apple compatible avec le réseau 5G.