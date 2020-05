French Days : L'opération commerciale aura lieu du 27 mai au 2 juin 2020

Julien Russo

Ces dernières semaines ont été très difficiles pour les enseignes françaises. Elles ont toutes été impactées par la fermeture obligatoire des magasins, ce qui a causé énormément de pertes dans le chiffre d'affaires. Pour rattraper toutes ces ventes en moins, heureusement il y a l'événement "French Days", une sorte de Black Friday à la française.

French Days 2020 : Du 27 mai à 7 heures au 2 juin à 7 heures

L'opération commerciale les "French Days" a été créée à l'initiative de Boulanger, Cdiscount, Fnac-Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Show Room Privé. C'est une période où les commerçants proposent de grosses promotions, dans un seul but, dynamisées les ventes !

Cette année marquera la "renaissance du commerce" avec un focus sur les produits de marques françaises et la défense du pouvoir d'achat.

Comme d'habitude, chaque commerçant est libre de participer à cette opération en remplissant un formulaire à cette adresse.

Les French Days sont l'occasion de trouver le produit que vous voulez à un prix vraiment très bas. On retrouve du -30%, -40% et -50%. À chaque fois l'opération rencontre du succès en ligne, mais aussi dans les commerces qui profitent de cette opération commerciale pour écouler leurs stocks.

Pour l'instant, les Apple Store n'ont jamais participé aux French Days, en réalité pour trouver des produits Apple moins chers, il vaut mieux se rediriger vers les revendeurs comme la Fnac, Darty et autre RueDuCommerce ou Cdiscount. Vous pourrez trouver des iPhone, iPad et Mac à des prix bien plus abordables.

