Comment restaurer un iPhone en cas d'oubli du mot de passe (vidéo)

Apple y explique les différentes manières de lancer le mode DFU (récupération) sur iPhone X et supérieur, Phone 8, iPad avec Face ID, iPhone 7, et iPhone 6s ou modèle antérieur. Consultez notre tutoriel si votre iPhone ne s’allume pas ou reste bloqué .

Si vous n’arrivez pas à déverrouiller votre iPhone, iPad ou iPod touch, même après un dépannage avec le SAV d'Apple, cette dernière vous propose de restaurer ses réglages par défaut. Cela efface tout, même le mot de passe de l'appareil. En fait, la solution consiste à placer l'iPhone ou l'iPad en mode de récupération et à restaurer ses réglages par défaut. Avant toute chose, pensez à faire une sauvegarde de vos données sur iCloud ou iTunes (ou Finder sur macOS Catalina ). Apple oublie de préciser que si votre appareil a l'option Localiser mon appareil activée, cette solution vous demandera le code du compte iTunes associé. Mais normalement, ce code vous l'avez ou vous pouvez le récupérer en faisant mot de passe oublié sur iCloud.com . Voici la vidéo signée Apple :

Aujourd'hui, nous allons voir comment restaurer un iPhone en cas d'oubli du mot de passe . La manipulation n'est pas nouvelle, mais Apple en fait la promotion sur sa chaine Youtube. Comme souvent sur iPhoneSoft, voici donc une nouvelle astuce pour les débutants qui vient garnir la section iPhone facile . Ces petites astuces iPhone, iPad, Apple Watch ou Mac aident souvent les novices, mais peuvent également parfois surprendre les plus experts d'entre nous !

