L'autonomie des iPhone pas améliorée avec iOS 13.5

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

1

A chaque mise à jour d'iOS, tout le monde se demande si la batterie ne pas fondre comme neige au soleil. Du coup, les comparatifs réalisés par certains Youtubeurs sont intéressants, bien que nous fassions attention à l'état avant / après.



A ce petit jeu, iAppleBytes est souvent le plus rapide avec cette fois un comparatif d'autonomie sous iOS 13.5. Vous allez voir, pas de miracle, mais pas de catastrophe non plus.

Comparatif de la batterie sous iOS 13.5

Pour comparer l'autonomie et donc la tenue de la batterie sur un cycle, iAppleBytes a réalisé son test habituel à l'aide de Geekbench 4 et de son test spécifique. La cible étant donc iOS 13.5 sorti la semaine dernière.



Il a mis au banc d'essai les iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR, iPhone 11 et iPhone SE 2020. Les téléphones ont été restaurés à partir d'iCloud, puis laissés six jours branchés avant de lancer le comparatif.



Pour information, les iPhone étaient réglés sur une luminosité d'affichage de 25%, la luminosité automatique a été désactivée. De même, tous les mêmes paramètres et sont connectés au même point d'accès.



Au final, mis à part l'iPhone XR qui gagne près de 10% d'autonomie, tous les autres en perdent légèrement ou sont stables.



Voici les scores sous iOS 13.5 :

L'iPhone SE tient 2H57

L'iPhone 6S tient 3H08

L'iPhone 7 tient 3h34

L'iPhone 8 tient 3H23

L'iPhone XR tient 6H02

L'iPhone 11 tient 6H34

L'iPhone SE tient 4H12



Et voici la vidéo :