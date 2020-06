5G : Nous connaissons la date approximative du lancement des forfaits

Julien Russo

La 5G aura pris un peu de retard en France, cela est dû au Covid-19 qui a ralenti les enchères des fréquences et la commercialisation des premiers forfaits incluants le nouveau standard mobile. Cependant, les choses devraient reprendre dès le mois de septembre avec l'ouverture des enchères pour savoir quel opérateur prend quelles fréquences.

Des forfaits 5G avant Noël ?

Dès que nous aurons l'iPhone 12, nous devrons attendre quelques semaines avant de pouvoir faire les premiers Speedtest en 5G. En effet, à cause de la crise sanitaire le calendrier de l'arrivée de la 5G en France a complètement été chamboulé. Malgré tout, de bonnes nouvelles viennent d'arriver aujourd'hui ! Agnès Pannier-Runacher qui est la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances a révélé plusieurs informations très intéressantes auprès du Figaro.



L'avancée de la 5G serait minutieusement programmée pour que tout soit prêt avant 2021. Dès le mois de septembre, les enchères des fréquences vont avoir lieu. Nous aurons l'occasion de voir quel opérateur investira dans quelle fréquence. Pour rappel, c'est l'enjeu principal de SFR, Bouygues, Orange et Free Mobile. Il y a comme avec la 4G des fréquences plus convoités que d'autres qui permettent une meilleure pénétration dans les bâtiments, une meilleure portée, un meilleur débit descendant...

Dès le mois d'octobre, les opérateurs auront les attributions des fréquences dans lesquelles ils auront investi. Pour la commercialisation des premiers forfaits 5G, cela devrait se faire à partir de décembre.

L'objectif du gouvernement est que ce dossier soit bouclé avant 2021.



D'après Agnès Pannier-Runacher la 5G est un élément important dans notre société d'aujourd'hui. Surtout dans une période où le besoin de débit est toujours plus important avec le télétravail. Elle explique que ce nouveau standard mobile va "relocaliser et remuscler notre industrie".