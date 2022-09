Apple TV+ : nous avons la date de lancement pour la série Echo 3 avec Luke Evans !

Parmi les créations originales Apple qui figurent sur la liste des programmes les plus attendus, on retrouve la série Echo 3 qui se trouve être un remake de la série When Heroes Fly d'Omri Givon avec une dose d'inspiration d'un ouvrage populaire d'Amir Gutfreund. Apple vient de dévoiler aujourd'hui la date de disponibilité des premiers épisodes de la première saison.

Rendez-vous le 23 novembre

Vous adorez les thrillers d'action avec du suspens, des cascades et beaucoup de danger ? Ne bougez plus, vous allez être servi avec la future série Echo 3 qui débarque le 23 novembre 2022 sur Apple TV+ en exclusivité mondiale.

L'intrigue d'Echo 3 tourne autour de la disparition d'une jeune et brillante scientifique près de la frontière entre la Colombie et le Venezuela pendant un conflit top secret. Le personnage de Luke Evans, son frère, et celui de Michiel Huisman, son mari, doivent la secourir. Cependant, cet acte héroïque des deux hommes va se transformer en un véritable cauchemar, car ils vont se retrouver face à des situations périlleuses et des hommes très dangereux.



Aux commandes d'Echo 3, on aperçoit le réalisateur, producteur exécutif et showrunner Mark Boal, un homme à la carrière parfaite, il a collaboré sur des pépites comme Démineurs, Zero Dark Thirty et Triple Frontière.

On retrouvera dans le casting Luke Evans (Le Hobbit : la Bataille des Cinq Armées), Michiel Huisman (Game of Thrones), Jessica Collins (Acapulco), Martina Gusmán (Marginal), James Udom (Sandman) ou encore Alejandro Furth (Narcos: Mexico).



Dans le communiqué de presse d'Apple, Mark Boal a exprimé son immense bonheur de participer à un projet Apple TV+ sur lequel il a eu beaucoup de liberté :

Je suis honoré de collaborer avec l'équipe d'Apple TV+ qui m'a donné l'occasion de faire la série que je voulais faire - une série qui semble grande et déterminée et qui refuse de rester dans n'importe quelle voie. C'est un thriller d'opérations noires et une histoire d'intrigue internationale, qui se déroule en Colombie, un pays que je n'avais connu que de loin et dont je suis immédiatement tombé amoureux.

À partir du 23 novembre 2022 et jusqu'au 13 janvier 2023, les abonnés Apple TV+ pourront découvrir la série Echo 3. Comme à son habitude, la firme de Cupertino optera pour le rythme d'un nouvel épisode par semaine.