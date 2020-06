Brevet : Des selfies de groupe à distance sur iOS

Il y a 27 min (Màj il y a 19 min)

Julien Russo

Réagir

Apple a déposé un nouveau brevet dans le registre de l'USPTO. Celui-ci aborde une nouvelle fonctionnalité qui pourrait apparaitre dans une future version d'iOS. La firme de Cupertino voudrait proposer des selfies en groupe sans que les personnes soient à côté.

Le selfie à distance

Avec la crise sanitaire nous sommes invités à rester à distance de notre entourage. Un peu difficile pour faire un selfie en groupe !

Dans le brevet déposé par Apple, il y est expliqué qu'un utilisateur d'iPhone pourrait envoyer une invitation à d'autres utilisateurs pour le rejoindre sur une photo de groupe.

Une fois la demande envoyé, la personne invitée recevrait cette notification :

Ben Berliner vous invite à participer à une photo selfie en groupe

Accepter / Refuser

Une fois l’invitation acceptée, l'appareil photo s'ouvre et la personne est invité à se prendre en photo. On imagine après qu'un traitement logiciel permettra à toutes les personnes d'être à côté sur le selfie et d'avoir un fond et une luminosité identique.

Cette fonctionnalité servirait également pour les vidéos et les directs.



Ce brevet n'a pas été créé pour répondre à un besoin lié à la crise sanitaire, en réalité il a été déposé en 2018 et vient d'être validé par l'USPTO.

On ne sait pas quand cette fonction devrait être intégrée dans iOS et si elle le sera vraiment un jour, mais si Apple va jusqu'au bout, ça risque d'être une révolution chez les adolescents amateurs de selfies ! Pourquoi pas dans iOS 14 ou iOS 15...



Source