macOS 10.16 nommé Mammoth, Monterey ou Skyline ?

Hier à 20:26

Medhi Naitmazi

3

Vous le savez, chaque mouture majeure de MacOS possède à beau avoir un numéro de version, Apple lui attribue un nom commercial.

Dans cet optique, il est bon de fouiller dans les marques déposées par Apple pour trouver le potentiel nom de MacOS 10.16 qui sera présenté lundi 22 juin lors de la WWDC 2020.



Encore une fois, nos confrères de MacRumors ont épluché les dépôts de marques récents d’Apple. Il en ressort principalement trois possibilités : Mammoth, Monterey et Skyline.

macOS 10.16 Mammoth ?

Celui qui est le plus récent est Mammoth. Évoquant l’animal préhistorique disparu, il a été attribué à Apple en 2019. De plus, il y a plusieurs lieux en Californie où Mammoth est utilisé comme Mammoth Lake et Mammoth Mountain.



Pour information, Monterey est une ville côtière du coin, et Skyline est une route reliant les grandes villes de Californie.

Vous penchez pour quelle nom commercial de macOS 10.16 après Catalina ?