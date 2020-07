Apple lance aussi les bêtas 2 de watchOS 7, macOS 11 et tvOS 14

Ce soir, Apple propose la seconde bêta pour macOS Big Sur , les développeurs peuvent l'installer dès maintenant. Les développeurs qui testent en ce moment la bêta de watchOS 7 et tvOS 14 ont également la possibilité d'installer la seconde mise à jour. Pour l'instant, Apple n'a pas communiqué les nouveautés.

Pour la seconde bêta, Apple privilégie toujours la mise à jour pour les développeurs . En effet, la firme de Cupertino devrait ouvrir l'accès aux bêtas au public dans les prochaines semaines , le but étant d'avoir le maximum de retours pour que tout soit corriger d'ici la version finale !

C'est la grande soirée de la seconde bêta pour tous les nouveaux OS qui arriveront à la rentrée. Apple profite de cette période estivale pour proposer aux développeurs de tester les nouvelles mises à jour à travers plusieurs bêtas qui se succèderont jusqu'au mois de septembre. Après la bêta d'iOS 14 , c'est au tour de macOS Big Sur, watchOS 7 et tvOS 14 d'avoir eux aussi leur seconde bêta.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.