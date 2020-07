Los Angeles : Face à l'urgence sanitaire, Belkin fait un don de 50 000 masques

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

C'est dans les moments les plus difficiles qu'on voit sur qui on peut compter. Pendant la période de confinement, Apple comme beaucoup d'autres entreprises ont investis des millions d'euros pour produire et distribuer des masques afin d'apporter de l'aide aux pays qui en avaient le plus besoin. Aujourd'hui, la crise sanitaire n'étant pas finie, la solidarité continue !

Belkin donne des masques

Si dans plusieurs pays en Europe les choses se calment grâce aux gestes barrières et à l'utilisation de masques, le Covid-19 continue de faire des ravages dans de nombreux pays comme le Brésil ou encore les États-Unis. À Los Angeles, la situation devient dramatique avec de nombreux nouveaux cas qui arrivent dans les hôpitaux tous les jours.

Pour aider le comté, le célèbre accessoiriste Belkin a décidé d'agir comme plusieurs de ses concurrents. En effet, la marque vient de faire une donation de 50 000 masques à l'hôpital pour enfants de Los Angeles et à la ville qui va se charger de les répartir aux habitants qui en ont le plus besoin.

Dans un communiqué de presse, l'entreprise a annoncé:

Belkin a toujours cherché à répondre aux besoins humains au fur et à mesure qu'ils surviennent et avec la deuxième vague de COVID-19 dans la ville natale de Belkin à Los Angeles et dans le pays, le besoin d'EPI continue malheureusement d'être urgent. Les travailleurs de première ligne risquent leur vie chaque jour pour sauver la vie des autres et maintenir notre économie en marche. Nous pensons que le port d'un masque est une action simple que nous pouvons tous prendre pour nous protéger mutuellement.

Il est aussi expliqué que 25 000 casques partent pour l'hôpital pour enfants de Los Angeles où Chet Pipkin le PDG et fondateur de Belkin International est membre du conseil d'administration. Les 50% restants iront à la ville de Los Angeles.

En plus de vendre ses accessoires pour iPhone et iPad, la firme a également ajouté sur son site internet des boites de masques vendues à 49,95$. Pour l'instant, cela ne concerne que les Américains, mais il est possible que Belkin ajoute cela par la suite sur son site français.