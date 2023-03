Après HomeKit, la branche Wemo de Belkin fait volte-face sur Matter

Le lancement de la norme de maison intelligente Matter ne s'est pas fait sans encombre, et c'est un nouveau coup dur vient de lui être porté. Comme rapporté par nos confrères de The Verge, la marque de domotique Wemo de Belkin a pris la décision de "mettre en pause le développement des appareils de maison intelligente Matter".

Wemo renonce à adopter Matter

Wemo fabrique certains des accessoires connectés intelligents les plus populaires sur le marché, allant des prises aux interrupteurs, en passant par les sonnettes, les ampoules, et autre détecteur. L'entreprise avait précédemment promis d'apporter la prise en charge de Matter à l'ensemble de sa gamme d'accessoires.

Jen Wei, vice-présidente de Belkin chargée de la communication, a déclaré au media américain sus-mentionné que l'entreprise avait choisi de "prendre du recul, de se regrouper et de repenser" sa feuille de route en matière de maison intelligente.

Dans un échange de courriels, Jen Wei, vice-présidente de la communication mondiale et du développement de l'entreprise chez Belkin, a confirmé que, bien que l'entreprise reste convaincue que "Matter aura un impact positif significatif sur l'industrie de la maison intelligente", elle a décidé de "faire un grand pas en arrière, de se regrouper et de repenser" son approche de la maison intelligente. Wei poursuit en écrivant que Wemo lancera de nouveaux produits Matter sur le marché lorsqu'elle trouvera un moyen de les différencier.

La raison est simple finalement, Wemo est préoccupé par le fait que ses appareils pour la maison intelligente deviennent des produits de base. En effet, si ses produits sont fondus dans la masse car identiques fonctionnellement aux autres, l'entreprise pourrait perdre des clients.



Cette décision est un coup dur pour les utilisateurs de l'écosystème Wemo qui espéraient passer facilement à l'écosystème Matter. Mais la déclaration de Belkin semble indiquer que l'entreprise n'est pas opposée à l'idée de revoir la prise en charge de Matter à l'avenir.



Ce volte-face n'est pas une première pour la filiale de Belkin, en mars 2016, Belkin a annulé son projet d'ajouter HomeKit à ses accessoires Wemo, après avoir promis un soutien. Il a finalement fait volte-face à nouveau, mais ce n'est qu'en 2018 que la prise en charge de HomeKit a réellement commencé à se déployer pour les accessoires Wemo.

