Les produits SwitchBot sont compatibles HomeKit et Matter

Si vous nous suivez régulièrement, vous savez que l'une des promesses de Matter est de créer un écosystème ouvert de produits de maison intelligente que vous pouvez utiliser avec votre plateforme préférée, y compris Apple. De ce fait, nul besoin d'avoir un appareil conçu pour HomeKit, mais simplement pour Matter qui s'occupera de communiquer avec HomeKit, Alexa, Google et autre.



Pour cela, le nouveau SwitchBot Hub 2 permettra aux autres produits de l'écosystème SwitchBot de s'intégrer à HomeKit. Le premier produit à sortir avec cette capacité sera le rideau SwitchBot.

SwitchBot s'ouvre à Matter

En plus de fournir une compatibilité Matter pour les produits de la marque chinoise, le nouveau SwitchBot Hub 2 comprend également une fonction thermo-hygromètre, permettant aux utilisateurs de vérifier la température et l'humidité depuis l'application Home sur iPhone, iPad ou Apple Watch. Vous serez également en mesure de recueillir des informations à partir de Siri sur le HomePod mini.

Comme expliqué plus haut, le premier produit SwitchBot à prendre en charge HomeKit par le biais de la norme Matter est le rideau SwitchBot, qui sera disponible fin février pour 89 euros lorsque le Hub 2 sera officiellement commercialisé. Au CES 2023 de Las Vegas, les clients peuvent contrôler le rideau SwitchBot sur l'application Maison pour avoir une idée de son fonctionnement. D'autres produits SwitchBot prendront progressivement en charge HomeKit via Matter tout au long de l'année également.



Le Hub 2 est un appareil polyvalent, offrant une gamme de fonctionnalités au-delà de sa compatibilité avec Matter. Il comprend deux touches de scène à l'avant qui peuvent déclencher des scènes prédéfinies dans l'app SwitchBot (cf plus bas), ainsi que contrôler d'autres produits SwitchBot comme l'interrupteur Switchbot à 35 euros. Le Hub 2 dispose également d'une fonction de contrôle infrarouge avec une couverture plus large que le Hub Mini. Enfin, il dispose d'un capteur de lumière intégré qui permet à l'écran LED d'ajuster sa luminosité. Dans l'ensemble, le Hub 2 est un puissant hub 4-en-1 pour contrôler et intégrer vos produits SwitchBot avec Matter.



Une chose est sûre, 2023 sera une grande année pour la domotique, avec l'avènement de Matter qui vient corriger le défaut majeur de la maison connectée, le problème de compatibilité.

Télécharger l'app gratuite SwitchBot

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.