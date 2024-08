Les thermostats Tado X sont compatibles avec Matter et Thread

Tado vient de lancer une nouvelle gamme de produits connectés pour piloter son chauffage. Appelée Tado X, elle prend notamment en charge Matter, le protocole commun entre les géants du secteur pour la maison intelligente. Avec Nest, il s'agit de l'un des rares systèmes européens de contrôle de chauffage intelligent à prendre en charge la norme conçue pour améliorer l'interopérabilité entre les appareils de marques différentes. C'est aussi le premier à fonctionner nativement sur un réseau maillé Thread.

Tado adopte Matter et Thread

La nouvelle gamme de Tado est toujours conçue pour remplacer les thermostats traditionnels afin de contrôler la chaudière, la pompe à chaleur, le chauffage par le sol et les vannes de radiateur. Pour 2024, la marque allemande propose le thermostat X, le thermostat de radiateur intelligent X, le capteur de température sans fil X et l'optimiseur de pompe à chaleur X, qui promettent tous de rendre le système de chauffage de votre maison intelligent et facile à utiliser.

Le nouveau Bridge X, disponible en option, fait office de routeur Thread (pour les maisons qui n'en possèdent pas encore) pour connecter les appareils Tado X au réseau Wi-Fi/Ethernet de votre maison. Les deux thermostats X et le nouveau capteur de température fonctionnent avec les applications Amazon Alexa, Google Home et Maison d'Apple (et donc HomeKit).



Bon à savoir, l'optimiseur de pompe à chaleur X fait également office de routeur Thread et s'interface avec les pompes à chaleur fabriquées par Atlantic, Vaillant, Saunier Duval et Fujitsu pour permettre le contrôle du chauffage par pièce, tandis que le nouveau thermostat pour radiateur présente un nouveau design compact en forme de T, un écran amélioré et une batterie rechargeable USB-C.



Seul bémol, pour les fonctions avancées de gestion de l'énergie - et quelques fonctions de base - il faudra prendre un abonnement. L'entreprise offre cependant 12 mois d'automatismes Auto-Assist gratuits à partir du lancement de ce jour. Cela n'est pas donné quand on connait le prix des appareils (cf plus bas).



La gamme Tado X est disponible dès à présent en France, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, en Belgique, en Suède et au Danemark :

Thermostat intelligent X avec kit de démarrage Bridge X - 199,99 euros

Thermostat intelligent X - €134.99

Thermostat de radiateur intelligent X avec kit de démarrage Bridge X - €159.99

Thermostat de radiateur intelligent X - €99.99

Thermostat de radiateur intelligent X Quattro pack - €369.99

Capteur de température sans fil X €99.99

Optimiseur de pompe à chaleur X €249.99

Bridge X - €69.99

Voilà, vous savez tout. Les produits sont tous disponibles sur le site de Tado et sur Amazon, via sa boutique officielle.

