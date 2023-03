The Guardian fait son retour sur Apple News au Royaume-Uni après un abandon en 2017

Avec son service de presse en ligne, Apple a réussi à offrir une visibilité supplémentaire aux journaux et magazines grâce à une version numérique de leurs publications. Aujourd'hui, Apple News n'est pas encore disponible en France (à part via un widget), mais accessible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Japon et en Australie. Cette nouvelle approche a permis de générer des revenus complémentaires aux grands médias des pays concernés, mais certains n'ont pas accepté la politique d'Apple.

The Guardian est de retour sur Apple News après un abandon

Selon un récent article de Press Gazette, le journal britannique The Guardian connu mondialement pour son journalisme d'investigation vient de faire son grand retour sur Apple News. En 2017, le célèbre journal avait décidé de quitter le service de presse en ligne d'Apple pour des raisons de revenus insuffisants, la direction estimait que la firme de Cupertino était devenue trop gourmande avec sa commission de 30%.



Progressivement, The Guardian avait changé d'avis et avait choisi de retourner sur la version américaine il y a 3 ans puis sur la version australienne il y a 2 ans. Désormais, 2023 marque le retour du journal britannique sur Apple News au Canada et au Royaume-Uni.

The Guardian est un journal très apprécié dans les pays anglophones, en 2020, The Scott Trust Limited (la société qui détient The Guardian) avait annoncé une augmentation de 44% de son audience en ligne, ce qui avait permis d'atteindre 200 millions de visiteurs uniques mensuels.

Cette belle performance s'explique notamment par le retour du média aux États-Unis, dès que les abonnés Apple News ont constaté qu'ils pouvaient à nouveau lire les dernières éditions du The Guardian, beaucoup ont sauté sur l'occasion !

Un retour qui s'explique par l'assouplissement des règles

Comme l'App Store, dès son démarrage, Apple News a fait face à des règles strictes en ce qui concerne la rémunération des médias qui acceptent d'être présents sur le service de presse en ligne. Désormais, la commission prélevée n'est plus de 30%, mais de 15%. En 2017, The Guardian avait expliqué que son départ d'Apple News était essentiellement pour cette raison, il était devenu compliqué de voir que 30% des revenus générés partaient dans les poches d'Apple.



La seconde raison, c'est qu'aujourd'hui, Apple News permet aux médias de gagner plus d'argent, il est maintenant possible de vendre des abonnements et par la même occasion de mettre en place un système de donation pour les abonnés à Apple News qui veulent récompenser le travail fourni par l'équipe de rédaction.



The Guardian contribue à présent au succès mondial d'Apple News. À la fin de décembre 2022, Apple News était l'application d'actualité en ligne la plus populaire du Royaume-Uni avec pas moins de 14,1 millions d'utilisateurs, soit mieux que l’app BBC News qui est considérée comme le "Saint Graal" de l'actualité britannique.