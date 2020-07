Le salon CES 2021 de Las Vegas sera en ligne

Alban Martin

Le Consumer Technology Association a annoncé que le CES ne se tiendra pas en janvier 2021 comme prévu précédemment. Le CES est le plus grand salon de la technologie grand public au monde, dominant une grande partie de l'agenda de l'actualité en début d'année. Dans un communiqué, les organisateurs affirment que le salon 2021 sera désormais une «expérience entièrement numérique». Il fallait s'y attendre.



CES 2021 : une édition entièrement numérique

«Au milieu de la pandémie», déclare le chef du CTA, Gary Shapiro, «il n’est tout simplement pas possible de réunir en toute sécurité des dizaines de milliers de personnes à Las Vegas début janvier 2021.»



Certains pourraient dire que la décision a été longue à venir, car un certain nombre d'autres événements ont été annulés alors que la pandémie faisait rage. Pas plus tard qu'en juin, le CTA a déclaré qu'il s'attendait à ce que le CES 2021 se déroule en direct, à Las Vegas. Mais ce message plein d'espoir faisait suite à un reportage paru début avril qui suggérait que l’événement de 2020 avait contribué à accélérer la propagation du virus. Étant donné que l’événement a rassemblé 182 000 participants du monde entier, tous entassés comme des sardines dans les halls d’exposition, c’est certainement plausible.

L'association avait déclaré, pour le CES 2021, qu'il comptait prendre un certain nombre de précautions supplémentaires pour permettre au spectacle de se dérouler. Cela comprenait des allées plus larges, plus d'espace dans les zones de réunion et de groupe ainsi que l'assainissement régulier des stands et des tables. Malgré cela, il est probable qu'un certain nombre d'entreprises préfèrent rester chez elles plutôt que de dépenser beaucoup d'argent pour envoyer leurs employés à l'événement.



Nous attendrons d'en savoir plus sur le déroulement de cet événement exclusivement numérique et sur la manière dont le CTA encouragera la découverte de startups moins connues dans ce nouveau format. Ce sera forcément moins vivant et moins impressionnant en vidéo qu'en réel.

