La ligne 15 du métro parisien sera totalement couverte par la 5G

⏰ Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Il y a deux jours, Orange a expliqué que la future ligne 15 du métro parisien sera parmi les premières à proposer une connexion 5G fiable sur toute la ligne. Une mission confiée à TOTEM, filiale du géant de la téléphonie française.

La 5G au cœur du métro dans Paris

Le chantier du Grand Paris est en cours et ce récent communiqué de presse de la part d'Orange ne fait que le confirmer. Comme expliqué au travers des paragraphes, la future ligne 15 du métro parisien offrira une connexion 5G de bout en bout.



Une nouvelle ligne qui s'étendra sur 33 kilomètres entre Pont-de-Sèvres (92) et Noisy-Champs (93) via 16 stations. À noter que cette partie du chantier est prévue pour 2025, même si des retards sont à prévoir.

Connecter ces 16 gares en 5G nécessite plus de 40 000 heures de travail afin de s'assurer que la construction de réseau DAS de près de 1000 équipements actifs est opérationnelle. La partie liée aux tunnels semble être la plus délicate, notamment à cause du risque d'encombrement du réseau.



La mission est dans les mains de TOTEM, filiale d'Orange et en charge de la totalité des investissements nécessaires au bon déploiement de ces infrastructures. TOTEM sera également chargé par la suite des discussions avec les opérateurs téléphoniques une fois que tout sera en place.