T2 2020 : Malgré la crise sanitaire Orange s'en sort très bien

Si les opérateurs sont loin d'être les plus à plaindre pendant cette période de Covid-19, ils ont perdu beaucoup d'argent à cause du roaming en moins. En effet, quand des touristes étrangers viennent en France et profitent du réseau Orange, l'opérateur facture cette consommation à l'opérateur étranger. Pendant le deuxième trimestre de 2020, le tourisme était au point mort, ce qui a engendré d'énormes pertes financières pour Orange.

10,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Il y a quelques heures seulement, Orange a dévoilé son chiffre d'affaires du second trimestre de cette année. L'opérateur note une belle résistance face à la tempête dévastatrice "Covid-19" qui a ruiné de nombreuses entreprises sur cette période.

Globalement Orange a réalisé une performance commerciale satisfaisante, a reporté des investissements et a eu une bonne maîtrise des coûts, ce qui a permis de réaliser un trimestre efficace. L'opérateur annonce au 2e trimestre un chiffre d'affaires de 10,3 milliards d'euros avec une légère baisse de 0,4% par rapport au T2 2019. Ce chiffre comprend les revenus en Europe, Afrique et Moyen-Orient où Orange propose des offres.

Des souscriptions aux contrats fibre en hausse

Orange n'est pas le FAI le moins cher pour une offre Fibre, cependant les abonnements aux tarifs élevés n'empêchent pas les consommateurs de souscrire en masse les abonnements Livebox Fibre. Profitant de sa place de premier FAI français sur le déploiement du FTTH, Orange a généré 238 000 souscriptions à des offres Fibre en France. Malgré la difficulté sur le terrain avec de nombreux rendez-vous de pose PTO et de raccordement FTTH qui n'ont pu être honorés, le FAI s'est débrouillé comme il a pu en se rattrapant une fois que le confinement était terminé. Sur les offres Livebox ADSL, le FAI a acquis 41 000 nouveaux abonnés, une performance qui aurait pu être meilleure sans ce contexte de crise sanitaire.

Côté mobile, Orange est décevant avec 26,7% de souscriptions en moins. Cela peut s'expliquer par la fermeture des boutiques physiques qui génèrent une grande partie des nouveaux contrats box et mobile.

Le chiffre d'affaires en France progresse de 2,7% et affiche 4,59 milliards d'euros.



Ce qui est très regardé par les investisseurs c'est l'ARPO qui correspond au revenu moyen par abonné. Chez Orange il est très élevé par rapport à la concurrence, en moyenne un abonné rapporte 68,7 euros/mois sur l'offre box, côté mobile c'est nettement inférieur puisqu'on est à une moyenne de 16,6 euros/mois.



Pour Orange Bank, c'est la grande joie, puisque le million de comptes ouverts a enfin été atteint, c'est une nouvelle étape qu'attendait impatiemment le groupe.

Globalement, Orange se dit satisfait et a relevé le challenge Covid-19 avec succès.



