Orange confirme que les forfaits Sosh vont passer à la 5G très bientôt

⏰ Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

"On aura la 5G demain sur les offres Sosh". Voilà ce que vient de déclarer Fabienne Dulac, CEO d’Orange France au micro de BFM Business. La filiale low-cost rattrapera donc la maison-mère Orange en mettant à niveau ses forfaits qui étaient toujours bloqués à la 4G, plus d'un après le lancement de la dernière technologie cellulaire en France. Rappelons que le point de départ était la sortie des iPhone 12, les premiers modèles 5G d'Apple.

La 5G chez Sosh à prix coûtant ?

Venue pour parler de la toute nouvelle Livebox 6 qui a été présentée cette semaine avec notamment la compatibilité Wi-Fi 6E, Fabienne Dulac a tempéré le "demain" en expliquant que tout était en ordre de marche pour que les forfaits Sosh passent à la vitesse supérieure. Il faut dire qu'avec désormais près de 80% de smartphones 5G vendus en France sur le dernier trimestre, la demande est en forte hausse.



La patronne d'Orange France a d'ailleurs expliqué que toute la gamme des offres du groupe sera bientôt accessible en 5G, un retard bientôt comblé grâce à "une amélioration du débit et une amélioration de la qualité".

Alors que SFR et Bouygues Telecom proposent déjà des offres compatibles 5G (à partir de 25€), Orange a voulu conserver des tarifs plus accessibles que ses concurrents, avouant donc à demi-mot que l'opérateur pourrait ne pas facturer le passage à la 5G pour ses clients. Une bonne nouvelle pour les possesseurs d'iPhone 12, d'iPhone 13 et même du nouvel iPhone SE 3 qui est également capable de surfer à très haute vitesse malgré son prix relativement contenu.



Reste désormais à connaître la date exacte de lancement des offres 5G chez Sosh.