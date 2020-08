CyberGhost VPN : une app iOS, Mac, PC et Android à prix cassé

Le marché des VPN est l'un des plus concurrentiels du moment sur Internet. En 2020, la vie privée est devenue un élément essentiel sur les smartphones, tablettes et autres ordinateurs, passant devant le besoin d'accéder à des contenus géo-restreints.



CyberGhost de Kape Technologies est l'un des VPN les plus récents mais aussi l'un des plus utilisés avec désormais 36 millions d'utilisateurs.



Un VPN pourquoi faire ?

Les personnes ayant déjà eu recours à un VPN savent les avantages que cela peut apporter. Pour les autres, il faut rappeler que l'argument numéro un concerne la sécurité et la vie privée. Passer par un Virtual Private Network permet de surfer anonymement sur le net, sans qu'un hacker ou même votre FAI ne sache ce que vous consultez. C'est encore plus intéressant si vous êtes sur un Wifi public par exemple, un portail bien plus risqué. Pour éviter cela, un réseau privé virtuel comme CyberGhost va chiffrer et délocaliser votre connexion en passant par un tunnel sécurisé qui va relier vos appareils à des serveurs situés dans des pays disséminés partout sur le globe. Cela fonctionne sur tout type d'appareil connecté comme un iPhone, un iPad, un Mac, un PC ou un Android.



L'autre argument qui intéresse les utilisateurs de VPN concerne l'accès à des services géo-restreints. Si vous savez que le catalogue de Netflix n'est pas le même en France qu'aux USA, le VPN peut résoudre cela. De même, si vous téléchargez en torrent, vous avez certainement été confronté à des blocages (le dernier en date concerne la plateforme Yggtorrent qui a été banni par les fournisseurs français). Idem pour des jeux dont le mode en ligne est restreint à certains pays.

CyberGhost : les avantages du service en promotion

Créé en 2011 à Bucarest en Roumanie, CyberGhost s’est positionné comme l'un des meilleurs services avec NordVPN et ExpressVPN, deux outils qu'on a déjà testés. Refondu complètement en 2019, CyberGhost propose une ergonomie simplifiée mais surtout des performances de haut vol et ce, sur toutes les plateformes. C'est son atout numéro un.



Des serveurs nombreux et sécurisés

Comme ses deux concurrents, CyberGhost applique une politique de non-journalisation très stricte et ne conserve aucune donnée sur les activités de ses utilisateurs sur ses serveurs. Mieux, une option NoSpy permet d'avoir accès à des serveurs encore plus sûrs qui garantissent une bande passante plus importante et supervisés par une équipe technique dédiée. C'est l'un des avantages de Cyber qui possède ses propres serveurs partout dans le monde, avec donc plusieurs gammes. Si le nombre ne fait pas la qualité, CyberGhost possède aujourd’hui une large infrastructure réseau du marché avec pas moins de 6299 serveurs VPN physiques et virtuels répartis dans 90 pays sur les 5 continents. Par exemple, on trouve 1072 serveurs aux États-Unis, 407 au Canada ou encore 478 en France.



De plus, le service applique par défaut un chiffrement de haut niveau AES 256 bits, soit mieux que la plupart des autres qui se contentent d'un cryptage moins complexe (AES 128 bits) dans le but d’optimiser les débits. Pour tous les serveurs, CyberGhost indique à la fois leur distance en kilomètres et leur taux de charge.



Grâce à tout cela, Cyber débloque pas moins de 46 plateformes de streaming et de services TV en France et dans le reste du monde. On trouve ainsi Pandora, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, HBO Max, Disney +, Hulu, TF1, Canal+, Molotov, OCS, etc. CyberGhost arrive même à tromper Amazon qui est le plus malin de tous, même si il faut parfois changer de serveur pour y parvenir.

Une large compatibilité

Pratique, d'autant que CyberGhost est compatible avec les principaux OS du marché comme iOS donc, mais aussi Mac, Windows, Linux, et Android, sans oublier des extensions web pour Chrome et Firefox. Même les plateformes Apple TV, Amazon Fire, PS4, Xbox, Nintendo Switch et Android TV sont supportées. D'ailleurs, le service autorise la connexion à 7 appareils en simultané, de quoi partager l'abonnement en famille par exemple.

Des fonctions pratiques

Parmi ses petits plus, CyberGhost propose ses «Règles intelligentes» qui permettent la protection automatique du Wi-Fi, d’exclure certains sites Web de la politique mise en place ou encore d’activer la protection de certaines applications spécifiques. Nul besoin de préciser que la fonction Kill Switch chargé de bloquer le trafic Internet en cas de problème de connexion à un serveur est également présente.



Dans la même veine, Il est possible de créer une liste de serveurs favoris pour les retrouver facilement, ou bien d’activer l'option « Meilleur Serveur » dans le menu de connexion pour un choix optimisé et facilité. Une fois connecté, CyberGhost affiche tout ce dont vous avez besoin à propos du tunnel établi comme la nouvelle adresse IP, la vitesse, le débit maximum atteint ou encore le temps de connexion.



Si l'app est simple, surtout depuis 2019, elle reste complète même si la version iOS n'est pas encore au niveau de celle sur Android. La faute à un App Store aux normes plus strictes. On n'a, par exemple, pas la possibilité de sélectionner le protocole IKEv2 ou WireGuard beta ou l'anti-tracking. Mais le reste est présent.

Performances de premier ordre

Dernier point concernant la qualité de service et des performances. CyberGhost, malgré sa solide politique de cryptage AES 256 bits atteint des scores excellents dans Speedtest. Il surpasse les VPN de base sans effort (avec des écarts jusqu'à 4x) et se montre au niveau d'un NordVPN ou ExpressVPN. De quoi craquer pour Cyber qui a l'avantage d'être moins cher et de proposer un support technique accessible 24h/24 et 7j/7 en français.



