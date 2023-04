NearDrop : AirDrop entre Mac et Android est maintenant possible !

Quand vous êtes dans l'écosystème Apple, l'AirDrop est la solution idéale pour transférer d'un iPhone à un Mac des photos, vidéos, notes... Cependant, le procédé se complique quand vous n'avez pas d'iPhone, mais un smartphone sous Android. Après des années d'attente, un développeur propose enfin une alternative stable et performante pour faire communiquer un Mac et un smartphone sous Android afin de s'envoyer des fichiers !

Enfin l’appli que tout le monde attendait

Tout le monde n'a pas un iPhone, beaucoup de personnes privilégient un smartphone sous Android pour diverses raisons. Si vous utilisez un Mac au quotidien, vous n'avez pas le droit à la même expérience que les utilisateurs d'iOS qui eux peuvent transférer en moins de 5 secondes un contenu via AirDrop.

Heureusement, ce sentiment d'exclusion va devenir un lointain souvenir, le développeur Grishka vient de dévoiler une nouvelle application appelée NearDrop.



L'application officialise le transfert de fichiers d'un smartphone sous Android vers un ordinateur fixe ou portable équipé de macOS. Cette avancée qui paraît banale est en réalité une petite révolution puisqu'elle va faciliter le quotidien de millions de personnes qui n'auront plus besoin de s'envoyer les fichiers par mail pour que ça arrive sur leur Mac.

Comme avec AirDrop, le Mac et le smartphone sous Android devront être sur le même réseau, en effet, le développeur se sert du réseau local de votre domicile pour la transition du fichier d'un appareil vers l'autre.



Pour le moment, seul l'envoi d'un smartphone Android vers un Mac est possible, le contraire n'est pas opérationnel pour l'instant. Le développeur derrière l'application explique ne pas avoir encore compris comment faire en sorte qu'Android active le service MDNS et/ou affiche la notification "un appareil à proximité partage".



Dès que vous aurez envoyé le fichier d'Android vers macOS, une notification de l'application NearDrop apparaître sur votre Mac, il faudra accepter ou décliner la réception du fichier.

L'app est disponible sur GitHub, des mises à jour régulières sont proposées depuis 24 heures pour optimiser la performance de l'application. À noter que celle-ci ne devrait jamais être disponible sur le Mac App Store, le développeur n'est pas un partisan du paiement de 99$ par an pour avoir une place sur la boutique d'applications d'Apple.



Attendez-vous à quelques bugs lors de l'envoi d'un fichier de votre smartphone sous Android vers macOS, il se peut que vous appuyiez sur "accepter" et que rien ne se passe ou tout simplement que la notification n'arrive pas sur votre Mac. Tout cela sera corrigé prochainement, l'application est pour le moment à ses débuts. Une chose est sûre, c'est que le développeur est déterminé à proposer un "AirDrop" cross-plateforme, ce qu'aurait dû faire Apple depuis le début...