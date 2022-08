NordVPN lance la super promo BackToSchool (compatible iOS, Mac, PC et Android)

Il est important de se sentir en sécurité lorsque l'on navigue sur Internet, et surtout sur iPhone, nous attendons que notre anonymat soit bien assuré. Alors que la firme corrige des failles sans cesse et propose des fonctionnalités pour ne pas être pisté, un VPN ajoute une couche supplémentaire. Pour la rentrée, NordVPN propose des abonnements à prix cassé avec des promotions allant jusqu'à 69%.

NordVPN est en promo

Si vous recherchez des informations sur les VPN sur Internet, la pléthore d'offres peut rapidement vous submerger et vous faire prendre un service pas forcément optimal. Pour être sûr d'installer une solution fiable et de qualité, mieux vaut se tourner vers les réseaux virtuels privés renommés et reconnus comme CyberGhost, ExpressVPN et NordVPN.



Au fil des années, NordVPN s'est imposé comme l'un des meilleurs VPN du marché, offrant un service de qualité alliant sécurité, confidentialité de vos informations personnelles, et rapidité. On n'a même pas l'impression de passer par un VPN (le trafic internet transite par le VPN pour vous assurer l'anonymat. Du coup, quand NordVPN lance une offre de rentrée BackToSchool, c'est immanquable. Cette année, le VPN propose trois offres à des prix allant jusqu'à 69% de réduction.

Un excellent VPN

NordVPN propose des milliers de serveurs dans plus de 60 pays, permettant ainsi de satisfaire la grande majorité des besoins. Parmi ses avantages, NordVPN adopte une « no logs policy » qui ne collecte ni stocke aucune donnée, même de manière temporaire, un mode double VPN qui ajoute une surcouche d'anonymat, ainsi qu'une fonction Kill Switch qui désactive automatiquement votre accès Internet en cas d'instabilité, jusqu’à ce que la connexion VPN soit rétablie. Cette option est très importante, car c'est actuellement une faille sur iOS, en attendant qu'Apple ne la corrige.



Voici la liste des avantages de NordVPN :

Internet sécurisé

VPN ultra rapide

Aucun registre d’activité conservé

Bloque les logiciels malveillants et bien plus encore

Chiffrage VPN de nouvelle génération pour les mobiles

Des serveurs VPN dans le monde entier (5300+ serveurs dans 60 pays)

Un compte vous permet de connecter jusqu’à 6 appareils

Serveurs VPN obfusqués pour une sécurité maximale

Authentification multifacteur

Kill Switch

Split Tunneling

IP dédiée

Masquez votre IP

DNS Privé

Couche de sécurité supplémentaire avec Double VPN

Anonymat et chiffrage des données avec Onion over VPN Premium

Streaming ininterrompu grâce au VPN, même pour IPTV

Des extensions légères pour navigateur

Assistance 24h/24 et 7j/7 pour les services NordVPN

La promotion de NordVPN

Si vous n'avez besoin que d'un seul VPN, la première offre sera la plus intéressante car c'est la moins chère des trois. Ainsi, un abonnement de 2 ans + 4 mois de période gratuite pour NordVPN coûte 80,73 €, soit seulement 2,88 € par mois (-63%).



Mais si vous avez besoin de plus, il y a des packs. En effet, la deuxième offre comprend à la fois NordVPN et NordPass. NordPass est un service de gestion de mots de passe sécurisé comme 1Password. Avec NordPass, tous vos mots de passe sont stockés en toute sécurité. Pour accéder à tous vos mots de passe depuis n'importe quel appareil, vous n'avez qu'à retenir un mot de passe. Payez 102,33€ pour un abonnement gratuit de 2 ans + 4 mois à NordVPN + NordPass. Soit 3,65€ par mois (-63%).



Enfin, la troisième formule est la plus complète avec NordVPN, NordPass et NordLocker, un service cloud crypté pouvant stocker 1 To de données en toute sécurité. Ainsi, vous ne risquez pas de perdre ces données en cas de panne de votre ordinateur ou de votre disque dur, et vous ne risquez pas de vous faire voler vos données si votre équipement informatique est piraté. Cette formule très riche en fonctionnalités est vendu 134,73€ pour abonnement de 2 ans + 4 mois offerts. Vous payez donc 4,81€ par mois (-69%).



Dans tous les cas, vous pouvez profiter de la promotion NordVPN sur le site officiel. Ensuite, vous pourrez télécharger le VPN sur votre iPhone, iPad, Mac, PC ou Android.



Télécharger l'app gratuite NordVPN